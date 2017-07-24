В магазин Google Play снова проник опасный банковский троян

Опасный троян BankBot, ворующий данные банковских карт, заразил несколько сотен бесплатных приложений в официальном магазине Google Play

Об этом предупредили владельцев смартфонов с операционной системой Android представители антивирусной лаборатории Dr. Web.

Троян BankBot загружается на смартфон под видом обычного приложения, а затем уничтожает с рабочего стола свою иконку и запускает работу в фоновом режиме. Он способен не только красть данные банковских карт пользователей, но и отслеживать их переписку с устройства, получив полный контроль над мессенджерами вроде WhatsApp, Viber, соцсетями Snapchat, Instagram и подобных.

Разработчики антивирусного ПО Dr. Web сообщили, что трояном заражены уже около 400 приложений плей-маркета. Атака этим вирусом происходит уже не впервые.

За последние месяцы по миру прокатилась волна нового поколения троянов — вирусов-вымогателей: WannaCry, Petya, ExPetr, Neutrino и других.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что банковские данные пользователей Mac под угрозой. Вирус называется OSX/Dok и заражает устройство с помощью фишинговых сообщений электронной почты.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: Чему Petya научил украинцев и стоит ли ждать новых хакерских атак

По материалам plusworld.ru