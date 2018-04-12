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PaySpaceMagazine

Мобильные платежи в метро: Вашингтон потратит $10 млн на инновации

12.04.2018 15:21

Транспортное ведомство разрабатывает собственное мобильное приложение

оплатить проезд смартфоном

Система оплаты проезда будет бесконтактной, как и в метро других мировых столиц Фото: washingtonpost.com

Метрополитен Вашингтона (Metro) со следующего года планирует стать «мобильным». Это позволит его клиентам оплачивать поездки через мобильный телефон, а не только картой SmartTrip, как это происходит сейчас. Для оплаты будет использоваться бесконтактная технология. Пассажиры смогут использовать для оплаты популярные кошельки Apple Pay и Samsung Pay.

Оплата бесконтактной картой Фото: wmata.com

В рамках инициативы по обновлению системы оплаты за проезд, Metro также будет разрабатывать новое мобильное приложение. С помощью приложения человек сможет управлять своей учетной записью в SmartTrip, пополнять карту, получать информацию о тарифах и сервисах в режиме реального времени.

Новая платформа для оплаты за проезд в вашингтонском метро будет интегрированна с уже существующей системой.

Мобильная система оплаты за проезд — это будущее в системе пассажирских перевозок. Человеку нужно просто нажать на кнопки своего телефона, не тратя время на поиск какого-либо автомата или с помощью отдельной карты. Это будет не только лучшая, более простая система, но и дешевая
Поль Дж. Видефельд
управляющий директор Metro

Проект модернизации системы оплаты будет осуществляться в три этапа. Сначала Metro модернизирует торговые автоматы и турникеты так, чтобы они могли поддерживать мобильные платежи. Второй этап проекта предусматривает установку новых турникетов на 900 входах и выходах на 91 станции. Специалисты Metro должны завершить его к 2020 году.

На заключительном этапе модернизации системы оплаты запланирована установка более удобных торговых автоматов с большими сенсорными экранами, доступностью для людей с ограниченными физическими возможностями и поддержкой нескольких языков.

Мобильные платежи будут также поддерживаться на Metrorail, Metrobus и автобусах, которые принимают карту SmarTrip Фото: ggwash.org

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Раньше сообщалось о том, что в ближайшие месяцы Huawei запустит свою систему мобильных платежей в Южной Африке. Компания стремится увеличить свою долю на рынке стран Африки.

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По материалам wmata.com.

Рубрики: Мобильные платежиНовостиСША
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