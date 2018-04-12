Мобильные платежи в метро: Вашингтон потратит $10 млн на инновации

Транспортное ведомство разрабатывает собственное мобильное приложение

Метрополитен Вашингтона (Metro) со следующего года планирует стать «мобильным». Это позволит его клиентам оплачивать поездки через мобильный телефон, а не только картой SmartTrip, как это происходит сейчас. Для оплаты будет использоваться бесконтактная технология. Пассажиры смогут использовать для оплаты популярные кошельки Apple Pay и Samsung Pay.

В рамках инициативы по обновлению системы оплаты за проезд, Metro также будет разрабатывать новое мобильное приложение. С помощью приложения человек сможет управлять своей учетной записью в SmartTrip, пополнять карту, получать информацию о тарифах и сервисах в режиме реального времени.

Новая платформа для оплаты за проезд в вашингтонском метро будет интегрированна с уже существующей системой.

Поль Дж. Видефельд

управляющий директор Metro

Проект модернизации системы оплаты будет осуществляться в три этапа. Сначала Metro модернизирует торговые автоматы и турникеты так, чтобы они могли поддерживать мобильные платежи. Второй этап проекта предусматривает установку новых турникетов на 900 входах и выходах на 91 станции. Специалисты Metro должны завершить его к 2020 году.

На заключительном этапе модернизации системы оплаты запланирована установка более удобных торговых автоматов с большими сенсорными экранами, доступностью для людей с ограниченными физическими возможностями и поддержкой нескольких языков.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Раньше сообщалось о том, что в ближайшие месяцы Huawei запустит свою систему мобильных платежей в Южной Африке. Компания стремится увеличить свою долю на рынке стран Африки.

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По материалам wmata.com.