В НБУ считают, что Укрпоште не место на банковском рынке

При этом в нацбанке не отрицают право почтового оператора получить финансовую лицензию

Укрпоште, как государственному предприятию, не место на банковском рынке. Такое мнение высказал заместитель главы НБУ Олег Чурий.

По его словам, Постановление НБУ №138 от 21 декабря, согласно которому Укрпошту наделили правом получить лицензию на перевод средств в гривне без открытия счета не означает, что Нацбанк поменял свою позицию относительно стремления государственной компании получить банковскую лицензию.

При этом чиновник заверил, что компания может подать документы на получение валютной лицензии и наравне с другими финкомпаниями предоставлять своим клиентам услуги по обмену валют. Но только при условии, что Укрпошта получит такую лицензию.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Украина на год отложила ограничения на посылки из-за рубежа. Ограничения на беспошлинный ввоз в Украину до трех посылок в месяц до 150 евро каждая начнут действовать со следующего года.

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По материалам ubr.ua