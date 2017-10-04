В НБУ сообщили, сколько банков не выполнили требования по докапитализации

Согласно требованиям Национального банка, минимальный уровень докапитализации банков должен составлять не ниже 200 млн грн

Шесть банков не достигли необходимого уровня докапитализации, который, согласно требованиям Национального банка, составляет 200 млн грн.

Об этом сообщила заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, выступая на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

По состоянию на 1 сентября 2017 года, банков с недостаточным уставным капиталом насчитывалось 4, среди них «Портал», «Украинский банк реконструкции и развития», «Поликомбанк» и «Финансовый партнер».

Напомним, к 11 июля банки должны были иметь уставный капитал не меньше 200 млн грн.

Так, по состоянию на эту дату зарегистрированный уставный капитал ниже 200 млн грн был у 7 банков:

— «Центр» (120 млн грн);

— Кредит Оптима Банк (120 млн грн);

— Украинский банк реконструкции и развития (120 млн грн);

— Поликомбанк;

— Альпари Банк (122 млн грн);

— Айбокс Банк (122,455 млн грн);

— «Портал» (125 млн грн).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам interfax.com.ua