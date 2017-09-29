Украинский сервис денежных переводов получил валютную лицензию НБУ: какие услуги ждут украинцев

Лицензия Нацбанка позволит MOSST Payments получить статус международной платежной системы

26 сентября 2017 Национальный банк Украины выдал платежной организации платежной системы MOSST Payments Генеральную лицензию номер 207 на осуществление валютных операций, а именно, деятельности по переводу средств и обмену валют.

Лицензия обеспечит выход на новые рынки и возможность осуществлять трансграничные денежные переводы, что позволит MOSST Payments получить статус международной платежной системы.

Также, в планах MOSST Payments на ближайшее будущее — запуск денежных переводов в иностранной валюте с территории ближайших восточноевропейских соседей. Запуск такого сервиса запланирован на осень.

Напомним, недавно в мобильном приложении MOSST-денежные переводы была запущена функция «Запроса денег», а также впервые в украинской финансовой индустрии реализован функционал аутентификации пользователей с помощью биометрии лица по технологии FaceID.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что один из украинских мобильных операторов создал финкомпанию. Компания Paycell LLC, дочернее предприятие мобильного оператора lifecell, получила официальный статус финансовой компании.

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