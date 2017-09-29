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Украинский сервис денежных переводов получил валютную лицензию НБУ: какие услуги ждут украинцев

29.09.2017 17:41

Лицензия Нацбанка позволит MOSST Payments получить статус международной платежной системы

MOSST Payments валютная лицензия НБУ

Украинский сервис денежных переводов получил валютную лицензию НБУ: какие услуги получат украинцы. Фото: gobankingrates.com

26 сентября 2017 Национальный банк Украины выдал платежной организации платежной системы MOSST Payments Генеральную лицензию номер 207 на осуществление валютных операций, а именно, деятельности по переводу средств и обмену валют.

Лицензия обеспечит выход на новые рынки и возможность осуществлять трансграничные денежные переводы, что позволит MOSST Payments получить статус международной платежной системы.

Также, в планах MOSST Payments на ближайшее будущее — запуск денежных переводов в иностранной валюте с территории ближайших восточноевропейских соседей. Запуск такого сервиса запланирован на осень.

Напомним, недавно в мобильном приложении MOSST-денежные переводы была запущена функция «Запроса денег», а также впервые в украинской финансовой индустрии реализован функционал аутентификации пользователей с помощью биометрии лица по технологии FaceID.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что один из украинских мобильных операторов создал финкомпанию. Компания Paycell LLC, дочернее предприятие мобильного оператора lifecell, получила официальный статус финансовой компании.

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Рубрики: НовостиУкраина
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