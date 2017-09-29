Оплатить бензин, не подходя к кассе: сервис ОККО Pay стал доступным по всей Украине

Теперь жители всех городов Украины могут почувствовать преимущества оплаты топлива на колонке, не подходя к кассе

Сервис OKKO Pay для оплаты топлива на колонке со смартфона, который в середине августа начал свою работу в Киеве и Львове, теперь доступен для использования по всей территории Украины. Платежное решение с интегрированной платформой цифровых кошельков Masterpass было представлено сетью АЗК вместе с компанией Mastercard в обновленной версии мобильного приложения Fishka.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо заранее скачать и залогиниться в мобильном приложении Fishka. Приложение автоматически авторизует пользователя, если он уже зарегистрирован в цифровом кошельке Masterpass. Зарегистрироваться в кошельке можно и непосредственно в приложении, введя один раз в систему данные банковских карт. Это могут быть карты любого украинского банка различных платежных систем.

Таким образом, пользователи Masterpass могут безопасно хранить данные всех своих банковских карт в цифровом кошельке и рассчитываться быстрее и удобнее – без необходимости каждый раз вводить карточные реквизиты (номер карты, CVC-2 код и др.). Гарантом безопасности платежей с Masterpass является Mastercard.

Весь процесс заправки и оплаты займет не более пары минут: необходимо вставить пистолет в бензобак и зайти в раздел ОККО Pay в приложении Fishka. А после – навести сканер программы на QR-код, размещенный на колонке, и отсканировать его. После этого – ввести необходимое количество литров или сумму, на которую хотите заправиться, нажать кнопку «Оплатить» – и налив топлива начинается автоматически.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что один из украинских мобильных операторов создал финкомпанию. Компания Paycell LLC, дочернее предприятие мобильного оператора lifecell, получила официальный статус финансовой компании.

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