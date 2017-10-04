В одной из стран Восточной Европы ID-карты перенесут в смартфоны

Полномасштабный запуск проекта запланирован на 2018 год

Граждане Польши будут иметь возможность переносить электронные версии своих ID-карт на мобильные телефоны, начиная со следующего года.

Об этом заявила министр финансов страны Анна Стрежинская.

Сейчас технология находится на стадии тестирования в одном из городов Польши Новы-Виснич.

Похожая система уже запущена в нескольких странах-членах ЕС, включая Австрию и Эстонию.

Правительство намерено принять изменение в законодательство страны, чтобы граждане могли использовать такие мобильные ID-карты во всех сферах жизни.

Новая система будет постепенно внедряться в стране, начиная с молодежи. По словам Стрежинской, мобильные версии водительских удостоверений, документов на регистрацию транспортных средств, студенческих карточек и других документов появятся очень скоро.

ID-карты граждан Польши будут храниться в облаке. Получить к ним доступ можно будет с помощью специального кода, который пользователям будет приходить на смартфоны.

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По материалам phys.org