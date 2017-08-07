В одной из стран наблюдается рост онлайн-мошенничества с кредитными картами

В Австралии на транзакции, совершенные с использованием украденных данных кредитных карт, пришлось 78% от всех мошеннических операций в 2016 году

Онлайн-мошенничество с кредитными картами в стране значительно выросло. С помощью украденных карточных данных в 2016 году было совершено транзакций на сумму $417,6 млн. Это вдвое больше, чем в 2011 году.

Помимо этого, на 13% участился скимминг через «призрачные терминалы» — фальшивые терминалы, которые выглядят как настоящие, но не подключены к платежной сети.

С каждых $1000, потраченных с кредитных карт, на мошенничество приходится 74,7 цента. Для сравнения, в 2015 году этот показатель составлял 66,9 центов, а в 2012 — 43,8 цента.

Всего на мошенничество пришлось 534 млн (0,074%) из общих объемов транзакций в 714,5 млрд.

Прогнозируется, что к 2020 году благодаря развитию мобильных кошельков и онлайн-платежей, только одна пятая транзакций будут совершены с ручным вводом карточных данных.

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По материалам thepaypers.com