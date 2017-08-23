В ПриватБанке рассказали, как изменятся депозитные ставки

Из-за спада темпов инфляции банк сфокусируется на предоставлении краткосрочных депозитов

Как сообщила Галина Пахачук, и.о. главы ПриватБанка, финучреждение планирует сделать упор на депозиты сроком на 6 месяцев. Максимальная ставка по ним упадет на 1,5%.

Куда больший обвал ожидает ставки по годовым вкладам — они могут снизиться на 6%.

По состоянию на начало августа максимальная ставка ПриватБанка по гривневым годовым вкладам составляла 16% годовых, тогда как доходность по 6-месячным вкладам была на уровне 15,5% годовых.

По словам Галины Пахачук, сейчас уровень перевложений вкладов превышает 70%. Это значит, что именно столько вкладов клиенты возвращают по завершению срока действия.

В банке ожидают, что после снижения ставок его доходы не снизятся. Как отметила и.о главы ПриватБанка, даже при ставке в 8% финучреждение все равно будет иметь хорошую ликвидность, чтобы полностью обеспечивать все выплаты.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Ощадбанк разрешил открывать депозиты онлайн. Все вклады можно открыть в гривне, долларах США или евро.

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По материалам minfin.com.ua