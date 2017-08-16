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В Ripple подтвердили выход на один из крупнейших в мире платежных рынков

16.08.2017 14:12

Ripple будет осваивать новый рынок

Ripple в Китае

В Ripple подтвердили выход на один из крупнейших в мире платежных рынков. Фото: coinmarket.news

Ripple раскрыл свои планы по выходу на один из крупнейших мировых рынков.

В комментарии для CoinDesk, представители стартапа из Сан-Франциско подтвердили, что компания намерена начать работать на территории Китая. При этом, в Ripple опровергли, что освоение нового рынка будет проходить при участии китайской компании-гиганта в сфере e-commerce, Alibaba.

Недавно, к блокчейн-сети Ripple присоединились 10 финансовых учреждений, включая MUFG в Японии, BBVA в Испании и SEB в Швеции, однако в сети все еще нет ни одного представителя из Китая.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что криптовалюта Ripple подорожала на 3000%. Ripple является третьей в мире криптовалютой по объемам рыночной капитализации.

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По материалам coindesk.com

Рубрики: Ripple LabsНовости
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