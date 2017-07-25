Криптовалюта Ripple подорожала на 3000%

Ripple является третьей в мире криптовалютой по объемам рыночной капитализации

Последнее время не только Bitcoin и Ethereum приносят прибыль своим инвесторам. В текущем году курс криптовалюты Ripple вырос почти на 3000%.

Для токена Ripple XRP год начался с отметки 0.0065, а сейчас один токен стоит немного меньше 20 центов.

Согласно CNBC, рост в основном произошел за счет планов создать отдельную платформу для продажи токенов XRP.

Главное отличие токенов XRP от Bitcoin и Ethereum в том, что большая их часть находится в собственности сети Ripple, т. е. индивидуальные майнеры их создавать не могут.

В июне цена Ripple поднялась до 26 центов, продемонстрировав рост на 4000% с начала года, однако в июле снова произошел откат до 3000%.

Сейчас капитализация Ripple составляет $7,6 млрд, что делает ее третьей крупнейшей криптовалютой в мире.

Капитализация Bitcoin составляет около $44,8 млрд, а Ethereum – $21 млрд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что капитализация криптовалютного рынка снова достигла рекордных высот. Несмотря на то, что последние несколько недель рынок криптовалют переживал упадок, его капитализация снова пересекла отметку в $95 млрд.

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По материала businessinsider.com