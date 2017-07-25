Капитализация криптовалютного рынка снова достигла рекордных высот

Не смотря на то, что последние несколько недель рынок криптовалют переживал упадок, его капитализация снова пересекла отметку в $95 млрд

В прошлый раз таких высот рыночная капитализация криптовалют достигла в начале июня, когда настроение на рынке было весьма оптимистичным.

Но когда инвесторы поняли, что предстоящие дебаты о масштабировании сети могут потенциально разделить биткоин и изолировать часть блокчейна, вложенные в цифровое золото и альткоины деньги стали выводиться из экосистемы.

Ухудшили положение на рынке и новости о хакерах, ворующих Ethereum в крупных масштабах.

За падением цен последовало и снижение рыночной капитализации, а в сообществе все чаще стали говорить о «мыльном пузыре» криптовалют.

Тем не менее, рыночная капитализация восстановилась. Преимущественно, из-за стабилизации цены на биткоин, ведь на него приходится 47,6% совокупной стоимости криптовалют.

На этой неделе рынок продемонстрировал существенный позитивный сдвиг. Ожидается, что когда истерия вокруг 1 августа утихнет, цена на биткоин может взлететь до новых высот.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что цена криптовалюты Dash взлетела благодаря принятию в App Store. После этой новости капитализация Dash достигла отметки в $1,5 млрд, подняв ее в рейтинге с 7 места на 5 буквально за несколько часов.

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По материалам cointelegraph.com