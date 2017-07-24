Цена криптовалюты Dash взлетела благодаря принятию в App Store

Компания Apple официально разрешила использование цифровой валюты Dash в своем App Store

После этой новости капитализация Dash достигла отметки в $1,5 млрд, подняв ее в рейтинге с 7 места на 5 буквально за несколько часов.

По мнению Райана Тейлора, генерального директора Dash, решение Apple принять альткоин демонстрирует признание растущего спроса и важности криптовалюты. В то же время, он полагает, что этот шаг дался Apple нелегко, поскольку компания всегда заботится о безопасности пользователей и обеспечивает доступ к своей экосистеме только авторитетным проектам.

Несколько дней назад компания Apple отказалась от принятия Dash. Но команда решила подать апелляцию, веря в в бизнес-модель компании. Так, в конечном итоге Apple пересмотрела свое решение в пользу криптовалюты.

Сегодня в App Store принимается около 10 криптовалют, включая Bitcoin, Ethereum, Steem, Litecoin, Lisk и Ripple.

В дальнейшем команда цифровой валюты планирует вложить больше инвестиций в свое приложение на iOS, чтобы добавить к кошельку дополнительные функции и улучшения.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что цена Ethereum стремительно растет на фоне новостей о расширении альянса. Оправившись от обвала несколько дней назад, стоимость криптовалюты Ethereum подскочила более чем на 50%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бомба замедленного действия: эксперты о криптовалютном рынке



По материалам cointelegraph.com