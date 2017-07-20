Цена Ethereum стремительно растет на фоне новостей о расширении альянса

Оправившись от обвала несколько дней назад, стоимость криптовалюты Ethereum подскочила более чем на 50%

Криптовалюта Ethereum становится все более серьезным конкурентом для Bitcoin. За последние 24 часа она не только показала наибольший процентный прирост, но и вдвое превысила объем торгов биткоина. В среду, 19 июля 2017 года, разница между рыночными капитализациями двух лидирующих криптовалют снизилась до $10 млрд.

Напомним, цена Ethereum достигла рекордного максимума в $408 в июне, и с тех пор становилась все ниже.

Пик рыночной капитализации Ethereum составлял $35 миллиардов. Тогда для превышения капитализации биткоина криптовалюте не хватило всего $3 млрд. Эксперты полагают, что вскоре цифровые валюты снова будут бороться за первенство.

Одной из причин скачка цены Ethereum считается то, что Mastercard присоединился к альянсу Ethereum. Альянс Разработчиков Эфириума объединяет топовые компании со стартапами, учеными и разработчиками технологий. К альянсу присоединился также ряд других крупных компаний и индийское правительство. Теперь у Ethereum есть реальная возможность бросить вызов биткоину.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что с Ethereum-кошелька украдены десятки миллионов долларов. На сайте компании Parity Technologies опубликовано уведомление, сообщающее про уязвимость в кошельках версии 1.5 и выше.

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По материалам pymnts.com