В ТОП-10 самых богатых украинцев вошли люди из банкинга и ритейла

В ТОП самых богатых людей страны входят руководтели группы «Приват» и «Эпицентр»

Новый рейтинг 100 самых богатых людей в Украине представил журнал “Новое Время” совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital.

Исследование показало, что предприниматели, представленные в рейтинге, стали еще богаче.

Как и в прошлом году, первое место в рейтинге занял олигарх Ринат Ахметов. По сравнению с прошлым годом его состояние выросло на 68 % до $6,9 млрд. Также в десятку вошел экс-владелец ПриватБанка, Игорь Коломойский, и совладельцы сети строительных гипермаркетов «Эпицентр», Александр и Галина Гереги.

Приводим полный список ТОП-10 самых богатых людей страны.

ТОП-10 самых богатых украинцев 1 Ринат Ахметов $6,9 млрд 68% СКМ 2 Виктор Пинчук $1,4 млрд 13% Интерпайп 3 Константин Жеваго $1,4 млрд 209% Ferrexpo 4 Вадим Новинский $1,2 млрд 113% Смарт-Холдинг 5 Петр Порошенко $1,0 млрд 7% Roshen 6 Игорь Коломойский $1,0 млрд -11% Группа Приват 7 Геннадий Боголюбов $763 млн -9% Группа Приват 8 Дмитрий Фирташ $746 млн 14% Group DF 9 Юрий Косюк $693 млн 10% Мироновский Хлебопродукт 10 Александр и Галина Гереги $688 млн 5% Эпицентр-К

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что Forbes назвал самых богатых женщин 2017 года. Из 2043 человек в списке самых богатых людей 2017 года по версии Forbes 227 — это женщины, что на 25 человек больше, чем в прошлом году.

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