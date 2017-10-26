В ТОП-10 самых богатых украинцев вошли люди из банкинга и ритейла

В ТОП самых богатых людей страны входят руководтели группы «Приват» и «Эпицентр»
Новый рейтинг 100 самых богатых людей в Украине представил журнал “Новое Время” совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital.
Исследование показало, что предприниматели, представленные в рейтинге, стали еще богаче.
Как и в прошлом году, первое место в рейтинге занял олигарх Ринат Ахметов. По сравнению с прошлым годом его состояние выросло на 68 % до $6,9 млрд. Также в десятку вошел экс-владелец ПриватБанка, Игорь Коломойский, и совладельцы сети строительных гипермаркетов «Эпицентр», Александр и Галина Гереги.
Приводим полный список ТОП-10 самых богатых людей страны.
|
ТОП-10 самых богатых украинцев
|
1
|
Ринат Ахметов
|
$6,9 млрд
|
68%
|
СКМ
|
2
|
Виктор Пинчук
|
$1,4 млрд
|
13%
|
Интерпайп
|
3
|
Константин Жеваго
|
$1,4 млрд
|
209%
|
Ferrexpo
|
4
|
Вадим Новинский
|
$1,2 млрд
|
113%
|
Смарт-Холдинг
|
5
|
Петр Порошенко
|
$1,0 млрд
|
7%
|
Roshen
|
6
|
Игорь Коломойский
|
$1,0 млрд
|
-11%
|
Группа Приват
|
7
|
Геннадий Боголюбов
|
$763 млн
|
-9%
|
Группа Приват
|
8
|
Дмитрий Фирташ
|
$746 млн
|
14%
|
Group DF
|
9
|
Юрий Косюк
|
$693 млн
|
10%
|
Мироновский Хлебопродукт
|
10
|
Александр и Галина Гереги
|
$688 млн
|
5%
|
Эпицентр-К
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
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