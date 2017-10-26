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В ТОП-10 самых богатых украинцев вошли люди из банкинга и ритейла

26.10.2017 21:00

В ТОП самых богатых людей страны входят руководтели группы «Приват» и «Эпицентр»

ТОП-10 самых богатых украинцев

ТОП-10 самых богатых людей Украины Фото: harmonyusinc.net

Новый рейтинг 100 самых богатых людей в Украине представил журнал “Новое Время” совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital.
Исследование показало, что предприниматели, представленные в рейтинге, стали еще богаче.

Как и в прошлом году, первое место в рейтинге занял олигарх Ринат Ахметов. По сравнению с прошлым годом его состояние выросло на 68 % до $6,9 млрд. Также в десятку вошел экс-владелец ПриватБанка, Игорь Коломойский, и совладельцы сети строительных гипермаркетов «Эпицентр», Александр и Галина Гереги.
Приводим полный список ТОП-10 самых богатых людей страны.

ТОП-10 самых богатых украинцев

1

Ринат Ахметов

$6,9 млрд

68%

СКМ

2

Виктор Пинчук

$1,4 млрд

13%

Интерпайп

3

Константин Жеваго

$1,4 млрд

209%

Ferrexpo

4

Вадим Новинский

$1,2 млрд

113%

Смарт-Холдинг

5

Петр Порошенко

$1,0 млрд

7%

Roshen

6

Игорь Коломойский

$1,0 млрд

-11%

Группа Приват

7

Геннадий Боголюбов

$763 млн

-9%

Группа Приват

8

Дмитрий Фирташ

$746 млн

14%

Group DF

9

Юрий Косюк

$693 млн

10%

Мироновский Хлебопродукт

10

Александр и Галина Гереги

$688 млн

5%

Эпицентр-К

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что Forbes назвал самых богатых женщин 2017 года. Из 2043 человек в списке самых богатых людей 2017 года по версии Forbes 227 — это женщины, что на 25 человек больше, чем в прошлом году.

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Рубрики: БанкиНовости
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