В трамваях Днепра появятся терминалы для оплаты проезда

Первые терминалы вскоре будут установлены в днепровских трамваях первого маршрута

Специальный терминал, позволяющий оплатить проезд в трамваях банковской картой, разработали сотрудники ПриватБанка Евгений Васильцов и Владимир Кореневский.

Об этом сообщил представитель банка Егор Аветисов на своей странице в Facebook.

Смотрите, какие крутые штуки забецали ребята Евгений Васильцов и Владимир КореневскийЭто устройства для оплаты за проезда в трамвае. Принимают любые карты, любых банков мира. Скоро мы установим их на трамваи первого маршрута трамвая Днепра/Днепропетровска ;)Очень Важно!!! Ни копейки бюджетных средств на это потрачено не будетUPD: тут коллеги еще одно видео прислали. Совсем для цукербергов фича. Смотрите в КомментахОтвет на стандартный вопрос:*бабушки за проезд не платят )) Geplaatst door Egor Avetisov op vrijdag 14 juli 2017

Терминал будет принимать оплату с любых карт любых банков мира.

Кроме того, Егор Аветисов загрузил видео, демонстрирующее, что через это устройство оплатить проезд можно будет и при помощи смартфона.

Представитель банка также отметил, что на оснащение трамваев терминалами бюджетные средства тратиться не будут.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что проезд в киевском метро можно будет оплатить онлайн. Чтобы внедрить такой сервис, необходимо, чтобы проездные билеты были привязаны к конкретному пассажиру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Безналичная Украина: украинцы стали чаще платить картой и реже снимать наличные