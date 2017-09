В Украине арестован преступник, который создавал фишинговые сайты

Фишинговые сайты выманивали секретные данные по платежным картам, предлагая несуществующие услуги

Департамент киберполиции Украины задержал мошенника, который создавал сайты для кражи данных по банковским картам. Фишинговые сайты выманивали секретные данные по платежным картам, предлагая несуществующие услуги.

Об этом сообщает Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем ЕМА.

Перечень фишинговых сайтов, к созданию которых причастен задержанный мошенник:

— pay2ua .com,

— perevodilegko .co,

— payhubcard .com,

— ipayua .com,

— transfercard .ne,

— p2ycard .com,

— pay4card .com,

— tachsend .com.

Cотрудники Департамента киберполиции призывают граждан, пострадавших от этих сайтов, сообщить об этом. Это можно сделать, оставив заявление на сайте Департамента киберполиции или написав электронное письмо по адресу andriy.slobodyaniuk@cybercrime.gov.ua.

Данные фишинговые сайты работают по следующей схеме: отправитель указывает данные своей карты и номер карты получателя денег. В момент совершения перевода специальная программа переадресует операцию на легитимный ресурс для денежных переводов. Однако мошенническая программа подменяет номер карты получателя средств, а также меняет сумму транзакции.

Среди других фишинговых сайтов, которые обнаружила EMA:

— http://www. paymentmobi .in .ua/ — сайт, имитирующий сервис для пополнения мобильного; ворует данные карты, которыми впоследствии пытаются воспользоваться преступники. По последним данным, работу мошеннического сайта удалось остановить;

— https:// pay-mobile .in .ua/ — фишинговый сайт, который тоже предлагал несуществующие услуги пополнения мобильного телефона. Сайт был впервые обнаружен в апреле 2017 года. Был закрыт, но затем снова заработал;

— http:// rabota-web .xyz/ – фишинговый сайт, который имитирует сайт по трудоустройству (предлагается удаленная работа на государственное предприятие «Укрпочта»). На сайте использованы украденные с официального сайта ГП «Укрпочта» фото сотрудников.

Ранее мы писали о том, что за этот год киберпреступники украли миллионы долларов в Ethereum через фишинг. В этом году через фишинговые атаки киберпреступники украли цифровой валюты на сумму $225 млн. Мошенники обманывали потенциальных инвесторов токенсейлов на блокчейне Ethereum, заманивая их на фейковые-интернет адреса.

