В Украине стало больше фишинговых сайтов

Фишинговые сайты все активнее «предлагают кредиты»

Сотрудники Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА выявили еще два мошеннических веб-ресурса, предлагающих несуществующие услуги кредитования, которые выманивают данные банковских карт украинцев — https:// kreditavtomat.jimdo .com/ и https://www. pkamoney .org/. Оба адреса ведут на один и тот же сайт — https://www.pkamoney.org/.

Для оформления заявки на кредитование на этих сайтах, необходимо внести конфиденциальные данные своей банковской карты. На самом деле, для получения кредита необходимо сообщить лишь номер платежной карты, а данные веб-ресурсы не предоставляют кредиты, в воруют деньги с карт своих жертв.

Еще два мошеннических ресурса маскировались под сайты для трудоустройства — http://trud11.xyz/ и http://rabota1.xyz/, которые для оформления заявки требовали сообщить конфиденциальные данные своих карт.

Также, были выявлены фишинговые «сервисы», предлагающие несуществующие услуги совершения денежных переводов на карту (https://p2ycard.com/ и https://transfercard.net/), а также четыре фишинговых ресурса, которые «предлагают» две услуги: пополнить мобильный или сделать денежный перевод:

http:// popolnyphone .info/

http:// popolnynatel .info/

http:// popolny4phone .info/

http:// cash4phone .info/

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что мошенники выманили у украинцев еще 4 млн гривен. Преступной группе, которая оперировала в Харьковской и Полтавской области удалось завладеть 46 банковскими картами пользователей в период с сентября 2016 по март 2017 года.

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