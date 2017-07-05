Фишинг в Украине: итоги первого полугодия 2017 года

Самые прибыльные для мошенников — это праздничные дни

За первое полугодие текущего года в Украине зафиксировано 79 фишинговых веб-ресурса. Об этом сообщает Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем ЕМА. Для сравнения, за весь 2016 год было зафиксировано 174 таких ресурса.

По оценкам экспертов, к концу года их количество может достичь 160, поскольку в прошлом году пиковыми месяцами мошеннической активности стали ноябрь и декабрь. Самые прибыльные для мошенников — это дни праздников. Именно в этот период конфиденциальные реквизиты своих карт на мошеннических сайтах оставляют больше всего людей.

За месяц существования фишингового ресурса, его посещают до 35 тыс пользователей, каждый из которых может быть ограблен мошенниками, сообщают в ЕМА.

Из 79 выявленных (на 1 июля 2017 года) фишинговых сайтов 41 – это поддельные сервисы денежных переводов с карты на карту. Кроме того, 48 из 79 фишинговых ресурсов предлагали несуществующие услуги пополнения мобильного телефона.

Два мошеннических веб-сервиса «занимались» кредитованием (выманивали данные карты под предлогом выдачи кредита онлайн). Еще четыре сайта предлагали трудоустроиться – работать на государственное предприятие «Укрпочта» на дому.

Один из выявленных в 2017 году фишинговых веб-ресурсов предлагал пользователям участвовать в отмывании денег, но на самом деле, выманивал данные карт тех людей, которые решили «легко заработать».

Эксперты предупреждают, что в 2017 году выросло количество фишинговых сайтов, которые работают под видом сервисов денежных переводов, Такие сайты воруют деньги с карт жертв в режиме реального времени, предлагая сделать перевод. После того, как клиент ввел данные своей карты и номер карты получателя, специальная программа переадресовывает операцию на легитимный ресурс денежных переводов, однако подменяя номер карты получателя денег, а иногда – и сумму перевода.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что мошенники обманули столичный банк на несколько миллионов гривен. В Киеве киберполиция задержала злоумышленников, которые нанесли банку ущерб на 7 млн грн.

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