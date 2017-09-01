В Украине появилась еще одна платежная система

НБУ зарегистрировал новую внутригосударственную платежную систему

Национальный банк Украины зарегистрировал внутригосударственную платежную систему Сіty 24 и выдал платежной организации ООО «Финансовая компания «Феникс» (Киев) свидетельство от 2 августа 2017 года.

По данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц, конечными бенефициарами ФК «Феникс» являются Николай Довготелес и Александр Швец. Уставный капитал компании составляет 11 млн грн.

Сейчас платежная система Сіty 24 доступна клиентам Кредобанка (Львов). Его клиенты получили возможность осуществлять платежи по кредитам и пополнять свои карточные счета в более чем 7 тыс терминалов самообслуживания, которые круглосуточно работают в более чем 2 тыс населенных пунктов Украины.

В настоящее время в Украине зарегистрированы 9 платежных систем, платежными организациями которых являются банки, и 15 платежных систем, платежными организациями которых являются небанковские учреждения.

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Ранее сообщалось о том, что еще один банк объявил о начале эмиссии карт ПРОСТИР. Карты национальной платежной системы будет выпускать еще одно финучреждение.

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По материалам interfax.com.ua