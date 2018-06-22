В Украине приняли новый закон о валюте

Отдельные депутаты потребовали переголосования, однако оно не состоялось

Верховная Рада вчера с третьей попытки приняла закон «О валюте». За принятие закона с правками проголосовало 228 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Закон позволит ускорить валютную либерализацию и предполагает концептуально новый подход к системе валютного регулирования и надзора — «разрешено все, что прямо не запрещено».

Закон призван стать единым законодательным актом, определяющим порядок организации валютного регулирования и осуществления валютного надзора в стране. В настоящее время основным нормативно-правовым актом, регулирующим валютный рынок, является декрет Кабинета министров Украины «О системе валютного регулирования и валютного контроля» от 1993 года.

Глава Национального банка Яков Смолий в ходе обсуждения законопроекта в парламенте сообщил, что НБУ будет постепенно снимать валютные ограничения.

Яков Смолий

Глава Национального банка Украины

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что назван лучший банк в Украине по версии EMEA Finance. Журнал вручил перечень наград австрийской группе РБИ.

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По материалам interfax.com.ua