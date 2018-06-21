Журнал EMEA Finance вручил перечень наград австрийской группе РБИ

По результатам конкурса Europe Banking Awards 2017, проведенного финансовым журналом EMEA Finance, австрийская группа Райфайзен Банк Интернациональ (РБИ) получила 27 наград. Авторитетный финансовый журнал назвал РБИ «Лучшим банком в Центрально-Восточной Европе и СНГ». Также EMEA Finance признал лучшим его дочерний банк Райфайзен Банк Аваль в Украине. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Кристофер Мур

владелец и главный исполнительный директор издательского дома EMEA Finance

Кроме этого, звание «Лучший банк» получили дочерние учреждения РБИ в Австрии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Хорватии, Венгрии, Косово, Румынии, Сербии, Словакии. А «Лучшими иностранными банками» стали учреждения в Албании, Беларуси и России.

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