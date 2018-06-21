close-btn
PaySpaceMagazine

Назван лучший банк в Украине по версии EMEA Finance

21.06.2018 11:36

Журнал EMEA Finance вручил перечень наград австрийской группе РБИ

EMEA Finance

Назван лучший банк в Украине по версии EMEA Finance. Фото: kredit24tut.ru

По результатам конкурса Europe Banking Awards 2017, проведенного финансовым журналом EMEA Finance, австрийская группа Райфайзен Банк Интернациональ (РБИ) получила 27 наград. Авторитетный финансовый журнал назвал РБИ «Лучшим банком в Центрально-Восточной Европе и СНГ». Также EMEA Finance признал лучшим его дочерний банк Райфайзен Банк Аваль в Украине. Об этом сообщает пресс-служба банка.

РБИ досрочно завершил свою трансформационную программу, сократил объемы неработающих кредитов, сообщил об исключительно успешных результатах, удвоив прибыль предыдущего года и проявляя высокую активность на рынках капитала в регионе
Кристофер Мур
владелец и главный исполнительный директор издательского дома EMEA Finance

Кроме этого, звание «Лучший банк» получили дочерние учреждения РБИ в Австрии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Хорватии, Венгрии, Косово, Румынии, Сербии, Словакии. А «Лучшими иностранными банками» стали учреждения в Албании, Беларуси и России.

CПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что Киев займется развитием цифровых платежей совместно с Visa. Партнерство направлено на развитие программы KYIV Smart City и, соответственно, безналичных платежей в столице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, какие товары чаще всего воруют на кассах самообслуживания

Рубрики: Raiffeisen BankБанкиЕвропаНовостиСНГУкраина
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!