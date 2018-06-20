Город без наличных: Киев займется развитием цифровых платежей совместно с Visa 

Столичная власть поддерживает переход на электронные платежи

Вчера, 19 июня, Киевская городская государственная администрация подписала с компанией Visa соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Партнерство направлено на развитие программы KYIV Smart City и, соответственно, безналичных платежей в столице. Документ подписал мэр Киева Виталий Кличко и глава региона СНГ и Юго-Восточной Европы компании Visa Дмитрий Крепак.

Мэр напомнил, что столичные власти уже более трех лет активно развивают цифровую городскую инфраструктуру, внедряя систему технологического управления городом KYIV Smart City. Безналичные платежи — одно из важных направлений этой работы. По словам Кличко, сотрудничество с Visa даст городу новые возможности для развития системы безналичных расчетов.

Виталий Кличко

мэр Киева

Также киевляне имеют возможность осуществлять безналичную оплату за коммунальные услуги. Более 300 тыс жителей города платят за услуги ЖКХ онлайн — через электронные сервисы и мобильные приложения.

Глава Visa Дмитрий Крепак отметил, что компания заинтересована работать в столице Украины.

Дмитрий Крепак

глава региона СНГ и Юго-Восточной Европы компании Visa

Виталий Кличко объяснил, что столичная власть поддерживает переход на электронные платежи, ведь это позволит экономить время, уменьшить махинации при оплате, обеспечить прозрачность и контроль за поступлениями и расходами городского бюджета. Именно поэтому город выходит на новый этап развития инфраструктуры безналичных платежей в рамках программы Сashless Сity.

Виталий Кличко

мэр Киева

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Согласно данным КП «Київський метрополітен», около 70% пассажиров подземки не используют жетоны. Отмечается, что наиболее распространенными средствами оплаты поездок в подземке столицы являются карта метро на количество поездок, банковская карта, мобильные приложения Google Pay и Apple Pay, а также карточка киевлянина для льготных категорий пассажиров.

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