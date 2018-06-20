Город без наличных: Киев займется развитием цифровых платежей совместно с Visa 

Столичная власть поддерживает переход на электронные платежи
Вчера, 19 июня, Киевская городская государственная администрация подписала с компанией Visa соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Партнерство направлено на развитие программы KYIV Smart City и, соответственно, безналичных платежей в столице. Документ подписал мэр Киева Виталий Кличко и глава региона СНГ и Юго-Восточной Европы компании Visa Дмитрий Крепак.
Мэр напомнил, что столичные власти уже более трех лет активно развивают цифровую городскую инфраструктуру, внедряя систему технологического управления городом KYIV Smart City. Безналичные платежи — одно из важных направлений этой работы. По словам Кличко, сотрудничество с Visa даст городу новые возможности для развития системы безналичных расчетов.
Также киевляне имеют возможность осуществлять безналичную оплату за коммунальные услуги. Более 300 тыс жителей города платят за услуги ЖКХ онлайн — через электронные сервисы и мобильные приложения.
Глава Visa Дмитрий Крепак отметил, что компания заинтересована работать в столице Украины.
Виталий Кличко объяснил, что столичная власть поддерживает переход на электронные платежи, ведь это позволит экономить время, уменьшить махинации при оплате, обеспечить прозрачность и контроль за поступлениями и расходами городского бюджета. Именно поэтому город выходит на новый этап развития инфраструктуры безналичных платежей в рамках программы Сashless Сity.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Согласно данным КП «Київський метрополітен», около 70% пассажиров подземки не используют жетоны. Отмечается, что наиболее распространенными средствами оплаты поездок в подземке столицы являются карта метро на количество поездок, банковская карта, мобильные приложения Google Pay и Apple Pay, а также карточка киевлянина для льготных категорий пассажиров.
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