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PaySpaceMagazine

Город без наличных: Киев займется развитием цифровых платежей совместно с Visa 

20.06.2018 12:50

Столичная власть поддерживает переход на электронные платежи

В Киеве будут развивать безналичные платежи Фото: kiev.klichko.org

Вчера, 19 июня, Киевская городская государственная администрация подписала с компанией Visa соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Партнерство направлено на развитие программы KYIV Smart City и, соответственно, безналичных платежей в столице. Документ подписал мэр Киева Виталий Кличко и глава региона СНГ и Юго-Восточной Европы компании Visa Дмитрий Крепак.

Мэр напомнил, что столичные власти уже более трех лет активно развивают цифровую городскую инфраструктуру, внедряя систему технологического управления городом KYIV Smart City. Безналичные платежи — одно из важных направлений этой работы. По словам Кличко, сотрудничество с Visa даст городу новые возможности для развития системы безналичных расчетов.

Сегодня киевляне могут оплачивать бесконтактно проход в метро. А также осуществлять расчеты с помощью технологий PayPass, Google Pay, Apple Pay. Киев стал 5-м городом в мире, который ввел проход в метро с помощью бесконтактных платежных карт
Виталий Кличко
мэр Киева

Также киевляне имеют возможность осуществлять безналичную оплату за коммунальные услуги. Более 300 тыс жителей города платят за услуги ЖКХ онлайн — через электронные сервисы и мобильные приложения.

Глава Visa Дмитрий Крепак отметил, что компания заинтересована работать в столице Украины.

Мы поддерживаем Киев в стремлении воплощать новые технологии и улучшать качество жизни граждан. Наша компания имеет большой опыт во внедрении крупных программ в европейских столицах. Примером может быть Лондон. Там до 50% расчетов в транспорте происходит безналичным путем
Дмитрий Крепак
глава региона СНГ и Юго-Восточной Европы компании Visa

Виталий Кличко объяснил, что столичная власть поддерживает переход на электронные платежи, ведь это позволит экономить время, уменьшить махинации при оплате, обеспечить прозрачность и контроль за поступлениями и расходами городского бюджета. Именно поэтому город выходит на новый этап развития инфраструктуры безналичных платежей в рамках программы Сashless Сity.

Безналичный город получает больше налоговых поступлений, ведь мы выводим экономику из тени. Мы можем получать данные, которые позволят узнать больше о потребностях граждан и создать те сервисы, которые им нужны. Город без наличных - это уменьшение затрат на управление денежными средствами, эффективные управленческие процессы, повышение качества жизни граждан.
Виталий Кличко
мэр Киева

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Согласно данным КП «Київський метрополітен», около 70% пассажиров подземки не используют жетоны. Отмечается, что наиболее распространенными средствами оплаты поездок в подземке столицы являются карта метро на количество поездок, банковская карта, мобильные приложения Google Pay и Apple Pay, а также карточка киевлянина для льготных категорий пассажиров.

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Рубрики: Безналичное обществоНовостиПлатежные системыУкраина
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