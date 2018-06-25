В Украине стартовал предзаказ на NFC-кольца для платежей

Заказать кольца смогут клиенты только одного банка

Ощадбанк начал принимать предварительные заказы на бесконтактные кольца, которые позволяют оплачивать покупки одним касанием. Ожидается, что гаджет будет доступен к концу года для премиум-клиентов банка. Кольцо с NFC-модулем будет предоставляться в рамках премиального пакета услуг (вместе с картой Visa Infinite или Visa Platinum).

Информацию о том, как оформить кольцо и сколько стоит этот гаджет, редакция PaySpace Magazine получила, пообщавшись с сотрудниками Ощадбанка на стенде компании в рамках фестивала Belive на прошлой неделе.

Как получить гаджет?

Сейчас банк только собирает заявки от желающих получить модный гаджет. Первые предзаказы начали оформлять на стенде банка в рамках музыкального фестиваля Belive. Позже акция продолжится на сайте банка. После того, как клиент оформит заявку, ему перезвонит оператор, уточнив стоимость кольца и координаты менеджера, к которому можно обратиться. Однако получить кольцо сразу не получится. Для начала нужно стать премиум-клиентом банка и ждать старта продаж.

Сколько стоят NFC-кольца?

Кольцо можно получить только в пакете с премиум услугами банка. Стоимость обслуживания карточного счета в год составит 1500 гривен. Гаджет нужно заказывать отдельно. Годовое обслуживание NFC-кольца будет стоить 5 тыс грн. Возможности приобрести этот гаджет нет. Такую информацию менеджеры Ощадбанка сообщают клиентам, которые оставили заявку на кольцо.

По функционалу кольцо напоминает бесконтактные карты. Его можно будет использовать везде, где принимают такой пластик — в магазинах, метро и т.д. Чтобы расплатиться, нужно будет просто поднести кольцо к POS-терминалу.



СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Впервые платежная система Visa представила этот гаджет в 2016 году на Летних Олимпийских играх в Рио (Бразилия). Тогда в рамках акции его получили спортсмены, в том числе и украинские. А в 2017 году Ощадбанк проводил розыгрыш колец среди своих клиентов в рамках акции к Евровидению.

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