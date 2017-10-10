В Украине тестируют приложение для ускорения расследования платежных преступлений

CrimeCheckOnline помогает полицейским быстрее определять места совершения преступлений, а банкам – блокировать счета мошенников

Киберполиция и украинские банки тестируют новое веб-приложение, которое ускоряет расследование платежных преступлений. Веб-приложение CrimeCheckOnline, разработанное Украинской межбанковской Ассоциацией членов платежных систем ЕМА совместно с Департаментом киберполиции НПУ в рамках Национальной программы содействия безопасности электронных платежей и карточных расчетов SafeCard, нацелено в первую очередь на сокращение времени на определение карточных счетов, которые используются злоумышленниками для мошеннических целей, и мест совершения преступления.

CrimeCheckOnline позволит правоохранителям как минимум в два раза быстрее:

определять счета, на которые преступники переводят украденные с карточек деньги;

определять место совершения преступления;

автоматически устанавливать, в какой именно банк поступили украденные средства с целью сокращения времени на определение места совершения преступления.

С 12 июня 2017 года система находится в пилотной эксплуатации и используется банками-членами ЕМА и сотрудниками Киберполиции. На данный момент к CrimeCheckOnline подключены 24 сотрудника Киберполиции из 14 областей Украины. За последние два месяца пилотной эксплуатации в веб-приложение поступила информация по 2247 обращениям потерпевших. В целом 23 банка обработали обращения и предоставили данные в CrimeCheckOnline. По состоянию на сегодня, на ежедневной основе систему используют уже 19 банков страны.

CrimeCheckOnline – это один из модулей межотраслевой системы противодействия мошенничеству в сфере платежей и кредитования Exchange-online. Систему используют 53 организации частного сектора в четырех странах, к ней подключены 114 сотрудников Киберполиции из 24 областей Украины.

Приложение работает следующим образом:

После того как потерпевший заявил об инциденте на сайте Киберполиции (или же заявление было «вручную» подано в райотдел), информация передается в аналитический центр Киберполиции, где производится ее обработка. Вся информация по данному инциденту автоматически передается в систему CrimeCheck. Банк, на счет которого мошенники перечисляли средства, получает уведомление, проводит предварительную проверку и принимает меры для блокировки поступивших средств. А также определяет место совершения преступления. Эта информация загружается в CrimeCheckOnline для использования правоохранительными органами для дальнейших оперативно-розыскных действий. В ответе банка указывается как место совершения преступления, так и точное время мошеннической операции. Мошеннические счета блокируются и вносятся в межбанковский черный список.

Стоит отметить, что для банков CrimeCheckOnline является прямым каналом поступления информации от потерпевших граждан, на основании которой банк имеет все основания для оперативного блокирования подозрительных, мошеннических счетов. Согласно ст. 10 Закона Украины 1702-VII «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения», банки, имея негативную информацию о клиенте, имеют основания заблокировать его счет.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: Мошенники украли у украинцев полмиллиона гривен за неполных два месяца