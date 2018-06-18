В Украине уничтожили миллионы бумажных гривен

В НБУ вывели из обращения и уничтожили непригодные для использования купюры

С января по май 2018 года НБУ признал непригодными и подлежащими утилизации 281,6 млн банкнот. Это на 65 млн меньше, чем в прошлом году. Самыми изношенными оказались купюры номиналом 200 гривен — их было изъято из оборота больше всего.

Какие банкноты были выведены из оборота с начала 2018 года:

1 гривна — 30,9 млн штук на сумму 30,9 млн грн

2 гривны — 14,4 млн штук на сумму 28,8 млн грн

5 гривен — 24,8 млн штук на сумму 124 млн грн

10 гривен — 30,1 штук на сумму 300,9 млн грн

20 гривен — 25,5 млн штук на сумму 510,6 млн грн

50 гривен — 49,4 млн штук на сумму 2,5 млрд грн

100 гривен — 53 млн штук на сумму 5,3 млрд грн

200 гривен — 42,5 млн штук на сумму 8,5 млрд грн

500 гривен — 6 млн штук на сумму 2,9 млрд грн

Регулятор отмечает, что изъятые Национальным банком из обращения изношенные и поврежденные банкноты подлежат утилизации.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Весной в НБУ показали новые монеты, которые заменят банкноты. Бумажные деньги достоинством 1, 2, 5 и 10 грн будут в обращении параллельно с металлическими, до последней бумажной гривны.

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По материалам: Українскi новини