В Украине запустится новый интернет-магазин одежды

Новый интернет-магазин одежды запустится в мае

Как сообщил директор по продажам Colin’s Украина Волкан Пекер во время выступления на RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO 2018, в этом году на украинском рынке компания выйдет в онлайн и продолжит расширять сеть.

Покупки в интернете одежды бренда Colin’s станут доступны в мае — по словам Волкана, техническая часть магазина уже тестируется, но запуск произойдет в мае-июне этого года. Интернет-магазин будет работать на общей платформе международной компании, к которой подключат и Украину.

Волкан Пекер

директор по продажам Colin’s Украина

До его словам, компания ожидает от онлайн-канала в Украине получать объем продаж больший, чем у самой успешной розничной точки ритейлера. Помимо онлайн-канала, украинская команда увеличивает и физическое присутствие компании: на ближайшие два года запланировано открытие 10 розничных магазинов, 7 из них откроются уже в этом году. В планах Colin’s Украина стоит задача увеличить сеть до 75 магазинов к 2020 году.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине представлен новый способ оплаты в интернет-магазинах. Mastercard представил универсальный платежный QR-код.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы все чаще жалуются на интернет-магазины

По материалам rau.ua