В Украине представлен новый способ оплаты в интернет-магазинах

Mastercard представил универсальный платежный QR-код

Компания Mastercard представила первое в Украине универсальное решение с использованием платежного QR-кода, которое доступно пользователям различных платежных платформ и мобильных приложений на Android и iOS.

Для того, чтобы осуществить оплату в онлайн-магазине, пользователь сканирует QR-код с логотипом Mastercard QR на сайте продавца с помощью мобильного приложения, после этого нужно выбрать карту из имеющихся в кошельке Masterpass, подтвердить оплату – и покупка совершена. Сохранность и безопасность платежных данных гарантирует Masterpass. При оплате пользователю не придется вводить номер карты, срок действия и т.д., и даже держать карту в руках.

Первыми опробовать новый тип оплат смогут пользователи Vodafone Pay и TACHCARD. Новый способ платежей уже доступен для оплаты товаров и сервисов на почти 200 онлайн площадках.

Создать кошелек Masterpass можно на сайте masterpass.com.ua или непосредственно в мобильных приложениях (Vodafone Pay и TACHCARD).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинская сеть заправок начала принимать платежи по QR-коду. Компании Visa и «SOCAR Украина» анонсировали запуск платежного решения на основе QR-кодов.

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