Украинская сеть заправок начала принимать платежи по QR-коду

Платежи по QR-кодам впервые станут доступны на украинских заправках

Компании Visa и «SOCAR Украина» анонсировали запуск платежного решения на основе QR-кодов. Теперь потребители смогут оплачивать топливо и покупки с помощью мобильного приложения SOCAR LEVEL1 на любой из 61 заправок сети.

Для этого нужно привязать карту Visa к приложению, а затем отсканировать QR-код на кассе или на топливной колонке. Оплата будет списана автоматически.

Анна Романова

директор департамента маркетинга SOCAR Energy Ukraine

Эквайринговым партнером проекта выступил Райффайзен Банк Аваль. Технологические решения предоставлены компаниями WayForPay и the MakeApp.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что цифровые платежи позволят сэкономить $470 млрд в год. Такие данные представлены в новом исследовании Visa о преимуществах цифровых платежей.

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