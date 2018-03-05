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Украинская сеть заправок начала принимать платежи по QR-коду

05.03.2018 18:06

Платежи по QR-кодам впервые станут доступны на украинских заправках

Украинская сеть заправок начала принимать платежи по QR-коду

Компании Visa и «SOCAR Украина» анонсировали запуск платежного решения на основе QR-кодов. Теперь потребители смогут оплачивать топливо и покупки с помощью мобильного приложения SOCAR LEVEL1 на любой из 61 заправок сети.

Для этого нужно привязать карту Visa к приложению, а затем отсканировать QR-код на кассе или на топливной колонке. Оплата будет списана автоматически.

Теперь на АЗС SOCAR вы можете заправить автомобиль топливом, не выходя из машины, и совершить покупки в BUTA-маркете или кафе, не доставая кошелек, с помощью приложения SOCAR LEVEL в смартфоне. Нам очень приятно, что будущее без очередей и большой стопки пластиковых карт мы приближаем в сотрудничестве с таким партнером, как Visa, готовым предложить инновационные решения и гибкий подход к подобным разработкам
Анна Романова
директор департамента маркетинга SOCAR Energy Ukraine

Эквайринговым партнером проекта выступил Райффайзен Банк Аваль. Технологические решения предоставлены компаниями WayForPay и the MakeApp.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что цифровые платежи позволят сэкономить $470 млрд в год. Такие данные представлены в новом исследовании Visa о преимуществах цифровых платежей.

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Рубрики: VisaКомпанииМобильные платежиНовостиУкраина
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