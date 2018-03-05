Украинская сеть заправок начала принимать платежи по QR-коду

Платежи по QR-кодам впервые станут доступны на украинских заправках
Компании Visa и «SOCAR Украина» анонсировали запуск платежного решения на основе QR-кодов. Теперь потребители смогут оплачивать топливо и покупки с помощью мобильного приложения SOCAR LEVEL1 на любой из 61 заправок сети.
Для этого нужно привязать карту Visa к приложению, а затем отсканировать QR-код на кассе или на топливной колонке. Оплата будет списана автоматически.
Эквайринговым партнером проекта выступил Райффайзен Банк Аваль. Технологические решения предоставлены компаниями WayForPay и the MakeApp.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что цифровые платежи позволят сэкономить $470 млрд в год. Такие данные представлены в новом исследовании Visa о преимуществах цифровых платежей.
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