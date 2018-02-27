Платежи кольцами, браслетами и часами: Visa заключила ряд сделок

Visa заключила несколько сделок для развития платежей с помощью носимых устройств

После ряда исследований о том, что бум платежей с помощью носимых устройств вот-вот настанет, Visa заключила сделки с Национальным банком Греции и CaixaBank, чтобы позволить клиентам осуществлять транзакции через свои ювелирные изделия и часы.

Национальный банк Греции и Visa привлекли ювелирные компании Folli Follie и Links of London к созданию колец и браслетов, которые позволят людям совершать безопасные платежи в одно касание на любом бесконтактном терминале.

Майк Лембергер

руководитель отдела продуктов и решений Visa в Европе

Между тем, карточный гигант совместно с испанским CaixaBank позволит владельцам часов Garmin совершать бесконтактные платежи с помощью своих устройств уже в этом году.

Обе сделки компания анонсировала на Mobile World Congress 2018 в Барселоне.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что европейцы хотят платить с помощью смарт-девайсов. Небывалый успех бесконтактных карт подтолкнул покупательский спрос на платежи с помощью носимых устройств.

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По материалам finextra.com