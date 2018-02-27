Платежи кольцами, браслетами и часами: Visa заключила ряд сделок

Visa заключила несколько сделок для развития платежей с помощью носимых устройств
После ряда исследований о том, что бум платежей с помощью носимых устройств вот-вот настанет, Visa заключила сделки с Национальным банком Греции и CaixaBank, чтобы позволить клиентам осуществлять транзакции через свои ювелирные изделия и часы.
Национальный банк Греции и Visa привлекли ювелирные компании Folli Follie и Links of London к созданию колец и браслетов, которые позволят людям совершать безопасные платежи в одно касание на любом бесконтактном терминале.
Между тем, карточный гигант совместно с испанским CaixaBank позволит владельцам часов Garmin совершать бесконтактные платежи с помощью своих устройств уже в этом году.
Обе сделки компания анонсировала на Mobile World Congress 2018 в Барселоне.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что европейцы хотят платить с помощью смарт-девайсов. Небывалый успех бесконтактных карт подтолкнул покупательский спрос на платежи с помощью носимых устройств.
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По материалам finextra.com