В течение 2017 количество зарегистрированных регистраторов расчетных операций (РРО) выросло на 20 тыс и составило 286 тыс

Согласно сообщению Государственной фискальной службы Украины, количество кассовых аппаратов выросло почти на 63 тыс (или на 28%) за последние три года. В то же время наблюдается положительная динамика роста выручки более чем на 15% ежегодно.

В 2017 году сумма выручки составила 893 млрд гривен, то есть на 18% больше, чем в 2016 году.

В прошлом году подразделениями аудита было проведено более 13,4 тыс фактических проверок. По результатам к субъектам хозяйствования было применено 387 млн гривен штрафных санкций, а это на 25% больше прошлогоднего показателя.

Основные нарушения, установленные проверками:

62% – не оприходование наличных средств

15% – не проведение расчетных операций через РРО

13% – продажа товаров, не отображенных в учете товарных запасов по месту продажи

3% – несоответствие суммы средств, указанных в дневном отчете, на месте проведения расчетов, необеспечение распечатки фискальных отчетных чеков

2,3% – отсутствие лицензий на право розничной торговли табачными изделиями и алкогольными напитками, реализация алкогольных напитков и табачных изделий без марок акцизного налога установленного образца.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в приложении крупного украинского банка появилась новая функция. Ощадбанк добавил в свое приложение новую функцию. Теперь пользователи “Ощад 24/7” смогут отправить средства, выбрав нужный контакт в своей телефонной книге.

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По материалам: sfs.gov.ua