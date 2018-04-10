Депутат из Одессы задекларировал Bitcoin, который купил 6 лет назад

В декларации чиновник оценивает свои крипто-активы в 3,5 млрд грн.

23 марта текущего года депутат Одесского горсовета от партии «Доверяй делам» Дмитрий Палпатин подал ежегодную декларацию за 2017 год.

В документе в разделе “денежные активы” значится, что в распоряжении чиновника находятся две криптовалюты (Bitcoin и Bitcoin Cash) в одинаковом количестве — по 7711 монет каждой.

В декларации чиновник оценивает свои крипто-активы в 3,5 млрд грн.

Однако если перевести указанную сумму Bitcoin и Bitcoin Cash в гривну по курсу, действовавшему на момент подачи декларации, то крипто-состояние депутата будет около 2 млрд грн.

В декларации также указано, что чиновник приобрел криптовалюту Bitcoin в 2012 году. Однако в декларации за 2016 и 2014 год криптовалюты в портфеле активов нет.

Криптовалюта Bitcoin Cash появилась в портфеле чиновника 1 августа 2017. Соответствующая отметка появилась в его декларации. (Напомним, криптовалюта образовалась в результате форка Bitcoin, состоявшегося 1 августа прошлого года. Тогда все, у кого были биткоины перед форком, получили идентичное количество Bitcoin Cash).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, сколько чиновников декларировали криптовалюту в 2017. В отчетах чиновников Bitcoin и другие криптовалюты декларируются, как денежные активы, нематериальные активы и даже ценное движимое имущество.

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