Bitcoin и Blockchain в Украине: регулирование, инвестиции и FinTech

Какова политика государства и бизнеса в отношении Bitcoin и Blockchain в Украине?
В марте в Киеве прошло несколько крупных блокчейн-конференций, собравших тысячи крипто-энтузиастов. Среди них — BlockchainUA и Blockchain & Bitcoin Conference. О чем говорили эксперты на этих мероприятиях — читайте в нашем репортаже.
О РЕГУЛИРОВАНИИ
Представители регулирующих органов сошлись во мнении, что отрасль нуждается в нормативах. Это позволит обеспечить безопасность пользователей и инвесторов.
Более того, регулирование должно быть международным, как и сама криптовалюта.
Чиновник считает, что должны быть введены одинаковые правила для операций с цифровыми и стандартными финансовыми инструментами.
Такого же мнения придерживается Дмитрий Тарабакин, член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Чиновник предлагает выстроить по одному принципу регулирование фондового рынка, в том числе и работу криптобирж.
На эту тему уже создан «Проект Закона про рынки капитала и регулируемые рынки». Если за него проголосует Верховна Рада — можно будет дать официальный статус крипто-биржам.
Участники дискуссии рекомендовали отрасли делегировать в правительство своих представителей. Ведь на сегодняшний день в комиссии нет людей с серьезным бэкграундом в этой сфере.
Алексей Мушак, народный депутат Украины, рассказал, зачем необходимо регулирование криптовалют в Украине. Помимо безопасности пользователей, признание криптоактива и разумное налогообложение позволит сделать Украину конкурентной юрисдикцией для крипто-бизнеса. Народный депутат подчеркнул, что соответствующий законопроект уже готовится.
О КОРРУПЦИИ
Президент Украинского инвестиционного холдинга считает, что блокчейн позволит справиться с коррупцией, которая на сегодняшний день является основным тормозом для привлечения инвестиций в страну. Ведь перед приходом в страну все крупные инвесторы оценивают в первую очередь не выгоды, а риски. Коррупция высших эшелонов власти, коррупция в судебной системе — это те моменты, в результате которых отсутствует гарантированная защита прав собственности.
О ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
Константин Ярмоленко, Советник Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины; член совета директоров Bitcoin Foundation Ukraine, считает, что основная предпосылка внедрения блокчейна в Украине — отсутствие доверия к государству со стороны граждан и наоборот. Блокчейн же создает доверие там, где его нет.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян уже анонсировал ряд государственных пилотных проектов на блокчейне.
ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ
В среде украинских инвесторов нет однозначного мнения насчет того, стоит ли вкладывать средства в крипто-бизнес. Так, Денис Довгополый (GrowthUP Business Accelerator) активно занимается ICO, встречается с инвесторами, которым интересны украинские стартапы. Считая, что если за ICO будет стоять реальная компания, которая уже известна на рынке, то вкладывать в ее токены будут с большим энтузиазмом.
А Евгений Сысоев (AVentures Capital) скептически относится к такому виду инвестирования средств. Эксперт считает, что нужно разделять рынок инвестиций в технологии и рынок их использования. Например, в сферу VR и AR (виртуальная и дополненная реальность) было инвестировано много средств. Но нельзя сказать, что все они окупились.
Кроме того, инвестор считает, что на данном этапе блокчейн хуже, чем вся система банков и государства, задавая вопрос: «Сколько денег было украдено с банковских счетов и с криптокошельков?». Для развития инвестирования в отрасли, необходимо создать систему ответственности лиц, которые привлекают средства под свой крипто-проект. И безопасную инфраструктуру.
О FINTECH
Традиционные украинские банки, работая над решениями в сфере FinTech, пока не используют технологию блокчейн и сами криптовалюты.
Однако спикер отметил, что у НБУ есть план выпуска собственной криптовалюты и компания ищет партнера в банковской отрасли.
Провайдеры платежей также пока стоят в стороне.
Вопрос в том, сколько времени пройдет, прежде чем блокчейн найдет реальное применение в банке. Не будет создавать сложности для банкиров и потребителей, и провоцировать вопросы со стороны регулирующих органов.
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