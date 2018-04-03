Bitcoin и Blockchain в Украине: регулирование, инвестиции и FinTech

Какова политика государства и бизнеса в отношении Bitcoin и Blockchain в Украине?

В марте в Киеве прошло несколько крупных блокчейн-конференций, собравших тысячи крипто-энтузиастов. Среди них — BlockchainUA и Blockchain & Bitcoin Conference. О чем говорили эксперты на этих мероприятиях — читайте в нашем репортаже.

О РЕГУЛИРОВАНИИ

Представители регулирующих органов сошлись во мнении, что отрасль нуждается в нормативах. Это позволит обеспечить безопасность пользователей и инвесторов.

Евгений Степанюк,

начальник управления реформирования финансового сектора НБУ

Более того, регулирование должно быть международным, как и сама криптовалюта.

Чиновник считает, что должны быть введены одинаковые правила для операций с цифровыми и стандартными финансовыми инструментами.

Такого же мнения придерживается Дмитрий Тарабакин, член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чиновник предлагает выстроить по одному принципу регулирование фондового рынка, в том числе и работу криптобирж.

Дмитрий Тарабакин,

член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

На эту тему уже создан «Проект Закона про рынки капитала и регулируемые рынки». Если за него проголосует Верховна Рада — можно будет дать официальный статус крипто-биржам.

Участники дискуссии рекомендовали отрасли делегировать в правительство своих представителей. Ведь на сегодняшний день в комиссии нет людей с серьезным бэкграундом в этой сфере.

Алексей Мушак, народный депутат Украины, рассказал, зачем необходимо регулирование криптовалют в Украине. Помимо безопасности пользователей, признание криптоактива и разумное налогообложение позволит сделать Украину конкурентной юрисдикцией для крипто-бизнеса. Народный депутат подчеркнул, что соответствующий законопроект уже готовится.

О КОРРУПЦИИ

Президент Украинского инвестиционного холдинга считает, что блокчейн позволит справиться с коррупцией, которая на сегодняшний день является основным тормозом для привлечения инвестиций в страну. Ведь перед приходом в страну все крупные инвесторы оценивают в первую очередь не выгоды, а риски. Коррупция высших эшелонов власти, коррупция в судебной системе — это те моменты, в результате которых отсутствует гарантированная защита прав собственности.

Марк Гинзбург,

Президент Украинского Инвестиционного Холдинга

О ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

Константин Ярмоленко, Советник Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины; член совета директоров Bitcoin Foundation Ukraine, считает, что основная предпосылка внедрения блокчейна в Украине — отсутствие доверия к государству со стороны граждан и наоборот. Блокчейн же создает доверие там, где его нет.

Константин Ярмоленко,

Советник Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян уже анонсировал ряд государственных пилотных проектов на блокчейне.

ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ

В среде украинских инвесторов нет однозначного мнения насчет того, стоит ли вкладывать средства в крипто-бизнес. Так, Денис Довгополый (GrowthUP Business Accelerator) активно занимается ICO, встречается с инвесторами, которым интересны украинские стартапы. Считая, что если за ICO будет стоять реальная компания, которая уже известна на рынке, то вкладывать в ее токены будут с большим энтузиазмом.

А Евгений Сысоев (AVentures Capital) скептически относится к такому виду инвестирования средств. Эксперт считает, что нужно разделять рынок инвестиций в технологии и рынок их использования. Например, в сферу VR и AR (виртуальная и дополненная реальность) было инвестировано много средств. Но нельзя сказать, что все они окупились.

Евгений Сысоев

управляющий партнер AVentures Capital

Кроме того, инвестор считает, что на данном этапе блокчейн хуже, чем вся система банков и государства, задавая вопрос: «Сколько денег было украдено с банковских счетов и с криптокошельков?». Для развития инвестирования в отрасли, необходимо создать систему ответственности лиц, которые привлекают средства под свой крипто-проект. И безопасную инфраструктуру.

Евгений Сысоев

управляющий партнер AVentures Capital

О FINTECH

Традиционные украинские банки, работая над решениями в сфере FinTech, пока не используют технологию блокчейн и сами криптовалюты.

Алексей Пузняк,

руководитель управления по развитию розничных продуктов Альфа-Банк Украина

Однако спикер отметил, что у НБУ есть план выпуска собственной криптовалюты и компания ищет партнера в банковской отрасли.

Провайдеры платежей также пока стоят в стороне.

Дмитрий Шелудько,

СТО UApay

Вопрос в том, сколько времени пройдет, прежде чем блокчейн найдет реальное применение в банке. Не будет создавать сложности для банкиров и потребителей, и провоцировать вопросы со стороны регулирующих органов.

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