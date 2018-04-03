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Bitcoin и Blockchain в Украине: регулирование, инвестиции и FinTech

03.04.2018 16:49

Какова политика государства и бизнеса в отношении Bitcoin и Blockchain в Украине?

Bitcoin и Blockchain в Украине Фото: plattsburghbtc.com

В марте в Киеве прошло несколько крупных блокчейн-конференций, собравших тысячи крипто-энтузиастов. Среди них — BlockchainUA и Blockchain & Bitcoin Conference. О чем говорили эксперты на этих мероприятиях — читайте в нашем репортаже.

О РЕГУЛИРОВАНИИ

 

Bitcoin и Blockchain в Украине

Участники дискуссии о регулировании на BlockchainUA: Роман Сульжик, Евгений Степанюк, Дмитрий Тарабакин, Алексей Мушак

Представители регулирующих органов сошлись во мнении, что отрасль нуждается в нормативах. Это позволит обеспечить безопасность пользователей и инвесторов.

Потребность в регулировании операций с крипто активами возникает в связи с выходом на рынок непрофессиональных инвесторов и необходимости защиты их прав
Евгений Степанюк,
начальник управления реформирования финансового сектора НБУ

Более того, регулирование должно быть международным, как и сама криптовалюта.

Чиновник считает, что должны быть введены одинаковые правила для операций с цифровыми и стандартными финансовыми инструментами.

Такого же мнения придерживается Дмитрий Тарабакин, член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Чиновник предлагает выстроить по одному принципу регулирование фондового рынка, в том числе и работу криптобирж.

Если рынок торгует по правилам — нам все равно, чем именно он торгует
Дмитрий Тарабакин,
член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

На эту тему уже создан «Проект Закона про рынки капитала и регулируемые рынки». Если за него проголосует Верховна Рада — можно будет дать официальный статус крипто-биржам.

Участники дискуссии рекомендовали отрасли делегировать в правительство своих представителей. Ведь на сегодняшний день в комиссии нет людей с серьезным бэкграундом в этой сфере.

Алексей Мушак, народный депутат Украины, рассказал, зачем необходимо регулирование криптовалют в Украине. Помимо безопасности пользователей, признание криптоактива и разумное налогообложение позволит сделать Украину конкурентной юрисдикцией для крипто-бизнеса. Народный депутат подчеркнул, что соответствующий законопроект уже готовится.

 

О КОРРУПЦИИ

Панельная дискуссия Finance Regulation на Blockchain&Bitcoin Conference Kyiv

Президент Украинского инвестиционного холдинга считает, что блокчейн позволит справиться с коррупцией, которая на сегодняшний день является основным тормозом для привлечения инвестиций в страну. Ведь перед приходом в страну все крупные инвесторы оценивают в первую очередь не выгоды, а риски. Коррупция высших эшелонов власти, коррупция в судебной системе — это те моменты, в результате которых отсутствует гарантированная защита прав собственности.

Правильно и нравственно говорить о блокчейне не просто как о драйвере мировой экономики, а как о неком технологическом инструменте, орудии для борьбы с коррупцией. В самой технологической базе блокчейна заложен мощнейший антикоррупционный механизм, и сегодня задача общества — его реализовать. Основная задача, которая стоит сегодня перед нами — это победить коррупцию, потому что коррупция — это не просто некое уродливое явление морального характера. 
Марк Гинзбург,
Президент Украинского Инвестиционного Холдинга

О ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

Константин Ярмоленко, Советник Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины; член совета директоров Bitcoin Foundation Ukraine, считает, что основная предпосылка внедрения блокчейна в Украине — отсутствие доверия к государству со стороны граждан и наоборот. Блокчейн же создает доверие там, где его нет.

На каком-то уровне в наших генах (Запорожская Сечь, Киевская Русь и т. д.) была заложена децентрализация. Мы не склонны к каким-то вертикальным структурам, египетским пирамидам, фараонам, царям. Соответственно, если все эти предпосылки в одной стране складываются, то шансы на внедрение этой технологии очень высокие. Если при этом есть еще политическая воля правительства и граждан, и технология созрела, и это все сошлось в одной точке — шансы все есть.
Константин Ярмоленко,
Советник Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян уже анонсировал ряд государственных пилотных проектов на блокчейне.

ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ

 

Участники дискуссии об инвестициях: Денис Довгополый, Евгений Сысоев, Ульяна Штибель, Виталий Булычев, Диана Вайнштейн

В среде украинских инвесторов нет однозначного мнения насчет того, стоит ли вкладывать средства в крипто-бизнес. Так, Денис Довгополый (GrowthUP Business Accelerator) активно занимается ICO, встречается с инвесторами, которым интересны украинские стартапы. Считая, что если за ICO будет стоять реальная компания, которая уже известна на рынке, то вкладывать в ее токены будут с большим энтузиазмом.

А Евгений Сысоев (AVentures Capital) скептически относится к такому виду инвестирования средств. Эксперт считает, что нужно разделять рынок инвестиций в технологии и рынок их использования. Например, в сферу VR и AR (виртуальная и дополненная реальность) было инвестировано много средств. Но нельзя сказать, что все они окупились.

Ищешь, когда использование какой-либо технологии идет вверх, и на этом этапе вкладываешь. Если инвестировать раньше - можно прогореть. Сколько в Украине онлайн-платежей проходит в Bitcoin?
Евгений Сысоев
управляющий партнер AVentures Capital

Кроме того, инвестор считает, что на данном этапе блокчейн хуже, чем вся система банков и государства, задавая вопрос: «Сколько денег было украдено с  банковских счетов и с криптокошельков?». Для развития инвестирования в отрасли, необходимо создать систему ответственности лиц, которые привлекают средства под свой крипто-проект. И безопасную инфраструктуру.

Если 50% средств будет вороваться, это будет направлено не на создание ценности, а на перераспределение средств.
Евгений Сысоев
управляющий партнер AVentures Capital

О FINTECH

Участники дискуссии «Криптотехнологии в FinTech»: Алексей Пузняк, Энтони Баркер, Евгений Власов, Дмитрий Шелудько, Анастасия Шевченко

Традиционные украинские банки, работая над решениями в сфере FinTech, пока не используют технологию блокчейн и сами криптовалюты.

Пока НБУ не определит статус криптовалют - не рискуем. Изучаем.
Алексей Пузняк,
руководитель управления по развитию розничных продуктов Альфа-Банк Украина 

Однако спикер отметил, что у НБУ есть план выпуска собственной криптовалюты и компания ищет партнера в банковской отрасли.

Провайдеры платежей также пока стоят в стороне.

Мы не используем технологию, так как не понимаем ее ценности. Традиционные технологии полностью покрывают наши  задачи.
Дмитрий Шелудько,
СТО UApay

Вопрос в том, сколько времени пройдет, прежде чем блокчейн найдет реальное применение в банке. Не будет создавать сложности для банкиров и потребителей, и провоцировать вопросы со стороны регулирующих органов.

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Рубрики: BitcoinBlockchainРепортажиУкраина
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