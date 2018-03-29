Омелян анонсировал ряд государственных проектов на блокчейне

На блокчейн переведут два реестра

Сегодня, 29 марта, выступая на Blockchain & Bitcoin Conference в Киеве, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал ряд государственных пилотных проектов на блокчейне.

Пр словам министра, на блокчейн переведут реестр автобусных перевозок с дальнейшим запуском национальной системы бронирования поездок, что позволит защитить реестр от манипуляций, хакерских атак и недобросовестных перевозчиков.

Кроме того, вся ключевая информация по каждому инвестиционному проекту в области инфраструктуры будет записана в реестре инвестиционных проектов и защищена технологией блокчейн. На базе этого реестра будут запущены интегрированные электронные сервисы.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что украинцы смогут покупать авто за рубежом на блокчейн-аукционе. Децентрализованный аукцион представляет собой сеть торговых площадок, которые благодаря технологии блокчейн и смарт-контрактов смогут продавать лоты онлайн в один клик.

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