Внедрение технологии Blockchain в Украине: планы на 2018 год

О роли блокчейна в реформе eGovernment и планах на 2018 год рассказал глава Госагентства электронного правительства

Председатель Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины Александр Рыженко на конференции Blockchain & Bitcoin Conference рассказал об основных планах ведомства на 2018 год по внедрению и использованию технологии Blockchain.

По его словам, в этом году планируется:

Интеграция системы электронного взаимодействия государственных реестров «Трембіта» с технологией Blockchain. Как отметил Александр Рыженко, эту систему начали внедрять в прошлом году.

Развитие интеграции технологии Blockchain в 3 сверхважных реестра Украины: земельный реестр, реестр вещных прав и демографический реестр.

Интеграция Blockchain в систему выборов.

Интеграция Blockchain в национальную систему электронной идентификации.

Глава госагентства также напомнил о законодательных наработках. В частности, уже подготовлен законопроект «О порядке применения в Украине технологии распределенных реестров», который проходит публичное обсуждение. Также разработана Дорожная карта относительно внедрения технологии Blockchain, которая будет представлена в ближайшее время.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Омелян анонсировал ряд государственных проектов на блокчейне. На блокчейн переведут два реестра.

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