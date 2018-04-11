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PaySpaceMagazine

В приложении крупного украинского банка появилась новая функция

11.04.2018 10:03

Пользователям “Ощад 24/7” станет проще осуществлять P2P-переводы

В приложении крупного украинского банка появилась новая функция. Фото: smartmockups.com

Ощадбанк добавил в свое приложение новую функцию. Теперь пользователи “Ощад 24/7” смогут отправить средства, выбрав нужный контакт в своей телефонной книге.

Это позволит передать средства любому знакомому, у которого есть карточка Ощадбанка, просто нажав на его имя в списке контактов. В банке отмечают, что это упростит P2P-переводы и сделает их осуществление более удобным.

Кроме того, аналогичным образом можно пополнять мобильный телефон — достаточно выбрать контакт из телефонной книги, ввести сумму и подтвердить операцию. Это решение, кроме устройств на Android, стало доступно также для iOS.

Все больше клиентов стремятся обслуживаться дистанционно, используя для этого мобильное приложение в смартфоне. Поэтому мы постоянно работаем над усовершенствованием онлайн-платформы «Ощад 24/7». Это значительно экономит время клиентов и повышает безопасность платежей. В феврале мы реализовали возможность подтверждать платежи, переводы и другие операции по отпечатку пальца (Touch ID) или технологии распознавания лица Face ID, а также автоматическую подстановку кодов с SMS для подтверждения операций в устройствах на Android
Владимир Москаленко
директор департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что мошенники создали поддельный сайт одного из крупных украинских банков. У Ощадбанка появился очередной мошеннический поддельный сайт.

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Рубрики: БанкиМобильные банкиНовостиОщадбанкУкраина
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