В Ощадбанке назвали причину массового закрытия отделений

При этом отделения нового формата показывают хорошие экономические результаты
Государственный Ощадбанк закрывает отделения исходя из показателей экономической эффективности. Об этом заявил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.
По словам Пышного, сеть отделений Ощадбанка продолжит сокращаться.
По его словам, отделения нового формата показывают гораздо лучшие экономические результаты.
Он добавил, что решение о закрытии отделения принимается после коммуникации с местными органами власти.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
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По материалам minfin.com.ua