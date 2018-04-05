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PaySpaceMagazine

В Ощадбанке назвали причину массового закрытия отделений

05.04.2018 15:16

При этом отделения нового формата показывают хорошие экономические результаты

В Ощадбанке назвали причину массового закрытия отделений. Фото: ru.slovoidilo.ua

Государственный Ощадбанк закрывает отделения исходя из показателей экономической эффективности. Об этом заявил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

Главный критерий — экономическая эффективность и экономическая обоснованность нашего присутствия в том или ином регионе. Мы понимаем, что поскольку банк продолжает процесс модернизации, то филиал — это точка, куда должны быть направлены инвестиции, чтобы ее развивать
Андрей Пышный
председатель правления Ощадбанка

По словам Пышного, сеть отделений Ощадбанка продолжит сокращаться.

Абсолютно вся сеть филиалов, которая подпадает под сокращение, является экономически неэффективной. Львиная доля отделений «Ощада» находится в сельской местности. В дальнейшем будет происходить не просто механическое сокращение, а оптимизация сети с применением принципов геомаркетинга, которые определяют оптимальное местонахождение отделения с точки зрения бизнеса
Андрей Пышный
председатель правления Ощадбанка

По его словам, отделения нового формата показывают гораздо лучшие экономические результаты.

Он добавил, что решение о закрытии отделения принимается после коммуникации с местными органами власти.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что для британского аналога monobank уже выбирают название. Дмитрий Дубилет раскрыл некоторые планы относительно нового мобильного банка.

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По материалам minfin.com.ua

Рубрики: БанкиНовостиОщадбанкУкраина
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