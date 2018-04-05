close-btn
PaySpaceMagazine

Для британского аналога monobank уже выбирают название

05.04.2018 11:08

Дмитрий Дубилет раскрыл некоторые планы относительно нового мобильного банка

Для британского аналога monobank уже выбирают название. Фото: biz.nv.ua

По словам сооснователя monobank Дмитрия Дубилета, для нового мобильного банка в Великобритании уже выбирают название. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

Сообщается, что команда банка склоняется к тому, чтобы использовать какое-нибудь красивое украинское слово. Один из вариантов – Коло, Коло Кард. Другой – Кава. Однако исследования среди британцев по этому поводу еще не проводили.

Стартуем в Британии осенью, сейчас верстаем бюджет на миллиона два. Но мы там будем поднимать инвестиции. Сами не сможем. Рассматриваем вариант и seed-инвестиции тоже поднять. Но запустимся и потом проведем раунд A миллионов на 20 долларов
Дмитрий Дубилет
сооснователь monobank

При этом Дубилет отметил, что в Британии банк-партнер не понадобится. В отличие от Украины, там достаточно иметь не банковскую, а «облегченную» лицензию, которую можно получить относительно быстро.

Пока что планируем запустить в Британии аналог Monobank в Украине с некоторыми ограничениями. Пока что мы там не будем кредитовать, потому что еще не очень понимаем рынок. Не будем там принимать депозиты. В основном это будет платежная функция. Плюс мы планируем сделать больше акцент на социальных связях, развлечении. Банкинг – он должен быть не только выгодным и удобным, он еще не должен быть скучным. Попытаемся в Англии эту идею тоже продвинуть.  Конкуренция в Британии будет за тех людей, которые застряли в средневековых банках. Мы рассчитываем до конца года получить 20 000 клиентов
Дмитрий Дубилет
сооснователь monobank

Кроме того, уже в 2019 году новый банк надеются вывести на рынок Европы и Америки с целью сделать его глобальным.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в monobank планируют выпустить валютные карты. Первый в Украине «банк в смартфоне», возможно, начнет выпуск валютных карт. Об этом сообщил Дмитрий Дубилет в группе бета-тестеров финучреждения в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Клиентов monobank предупредили о мошенничестве

По материалам biz.liga.net

Рубрики: MonobankБанкиЕвропаМобильные банкиНовостиУкраина
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме