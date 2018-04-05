Для британского аналога monobank уже выбирают название

Дмитрий Дубилет раскрыл некоторые планы относительно нового мобильного банка

По словам сооснователя monobank Дмитрия Дубилета, для нового мобильного банка в Великобритании уже выбирают название. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

Сообщается, что команда банка склоняется к тому, чтобы использовать какое-нибудь красивое украинское слово. Один из вариантов – Коло, Коло Кард. Другой – Кава. Однако исследования среди британцев по этому поводу еще не проводили.

Дмитрий Дубилет

сооснователь monobank

При этом Дубилет отметил, что в Британии банк-партнер не понадобится. В отличие от Украины, там достаточно иметь не банковскую, а «облегченную» лицензию, которую можно получить относительно быстро.

Дмитрий Дубилет

сооснователь monobank

Кроме того, уже в 2019 году новый банк надеются вывести на рынок Европы и Америки с целью сделать его глобальным.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в monobank планируют выпустить валютные карты. Первый в Украине «банк в смартфоне», возможно, начнет выпуск валютных карт. Об этом сообщил Дмитрий Дубилет в группе бета-тестеров финучреждения в Facebook.

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По материалам biz.liga.net