В monobank планируют выпустить валютные карты

Какую валютную карту вы бы заказали?

Первый в Украине «банк в смартфоне», возможно, начнет выпуск валютных карт. Об этом сообщил Дмитрий Дубилет в группе бета-тестеров финучреждения в Facebook.

В сообщении уже создан оспрос, какими должны быть валютные карты банка по мнению участников группы. И нужны ли они вкладчикам банка в смартфоне.

Пока в опросе лидирует именная карта с фото.

Среди функций, которые не были предложены в опросе, пользователи предлагают добавить в карту возможность делать онлайн обмен валют, открывать валютные депозиты, принимать валютную выручку как ФОП. Также некоторые участники сообщества высказались в поддержку мультивалютных карт.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что карту monobank можно добавить в Google Pay. Это позволит владельцам смартфонов с NFC расплачиваться картой monobank со смартфона в одно касание.

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