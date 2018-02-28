Как принимать платежи из-за рубежа с помощью сервиса Maxipay

Как принимать платежи из-за рубежа от иностранных компаний и выводить деньги на украинские банковские счета — читайте в материале

Количество украинцев, которые выезжают за рубеж или работают на иностранные компании, находясь в Украине, впечатляет. В связи с этим актуален вопрос о том, как принимать платежи из-за рубежа и самим отправлять деньги на родину, находясь за границей.

Редакция PaySpace Mаgazine подготовила обзор сервиса денежных переводов Maxipay.eu, который позволяет в считанные минуты получить деньги из-за границы.

Представителем сервиса является компания Smart transfer solution s.r.o., зарегистрированная в Чешской Республике. Организация наладила сотрудничество с ведущими банками этой страны, а также популярными в регионе платежными системами. Более 44 тыс пользователей уже переводят средства в системе. Остановимся подробно на основных моментах работы Maxipay.eu.

Андрей Довбах,

Директор Maxipay

Maxipay — это банковский счет в Европе, только лучше

MaxiPay — это электронный кошелек, который поддерживает различные методы пополнения/вывода средств. Регистрация в системе фактически приравнивается к открытию счета в чешском банке. Ведь средства каждого пользователя находятся на клиентском аккаунте финучреждения.

Кроме того, возможности счета Maxipay более разнообразны, чем в традиционном финучреждении. Среди преимуществ — быстрая процедура открытия аккаунта (занимает всего несколько минут), возможность принимать платежи по реквизитам от европейских компаний, операции в криптовалюте, а также беспрепятственный вывод средств на банковские карты в Украине и РФ.

Кому будет полезен этот сервис?

Украинским фрилансерам , которые удаленно работают на европейские компании. Создав счет в Maxipay, они смогут принимать платежи на свои аккаунты, а затем выводить их на украинские банковские карточки.

, которые удаленно работают на европейские компании. Создав счет в Maxipay, они смогут принимать платежи на свои аккаунты, а затем выводить их на украинские банковские карточки. Мигрантам , которые работают в Европе и часто отправляют деньги домой. Пополнив свой счет в Maxipay по реквизитам в кассе европейского банка, пользователь сможет перевести средства на счет другого клиента Maxipay (который, предположим, находится в Украине), а также вывести деньги на карту отечественного банка.

, которые работают в Европе и часто отправляют деньги домой. Пополнив свой счет в Maxipay по реквизитам в кассе европейского банка, пользователь сможет перевести средства на счет другого клиента Maxipay (который, предположим, находится в Украине), а также вывести деньги на карту отечественного банка. Бизнесу для приема оплат на веб-сайте. Например, онлайн-торговец, чьи продажи ориентированы на европейский рынок, может добавить к себе на сайт возможность оплаты через Maxipay и таким образом повысить конверсию.

Как открыть счет в Maxipay?

Открытие счета в системе занимает несколько минут — достаточно ввести и подтвердить e-mail, а также придумать пароль.

После этого пользователь получит базовый счет «для начинающих». Этот аккаунт не требует верификации, но ограничен лимитом в 100 евро на ввод/вывод средств. Поэтому если вы рассчитываете оперировать большими суммами — придется пройти идентификацию. Для этого потребуется ввести личные данные, отправить фото документов либо совершить проверочный перевод средств с личного банковского счета.

Процедура оформления обычного «личного» счета и аккаунта фрилансера похожи. За исключением того, что фрилансерам придется указать название компании, на которую они работают.

Для открытия мерчант-аккаунта, нужно указать веб-сайт, а также загрузить документы подтверждающие личность. Для увеличения лимитов, нужно также пополнить счет со своего личного банковского счета минимум на 1 евро. Обязательно нужно пройти верификации в пражском офисе компании или отправить по почте нотариально заверенное заявление.

Как принимать платежи из-за рубежа на счет в Maxipay?

Зачислить деньги на счет можно самостоятельно или запросить перевод у компании/частного лица, предоставив им свои платежные реквизиты. Сформировать счет можно в любом из представленных ниже сервисов.

Пополнение кошелька через SEPA и SWIFT занимает 1-2 рабочих дня. Перевод через онлайн-банкинг и пополнение счета в кассах местных банков будет зачислен на счет быстрее — в течение 10-15 минут.

Кроме того, возможно пополнение счета в криптовалюте биткоин и денежные переводы между кошельками Maxipay.

Подробнее о комиссиях — в таблице.

Способ пополнения Аккаунт не верифицирован Аккаунт верифицирован Мерчант/ Бизнес Наличные (Чехия) 1% 0,5% 0,5% SEPA 1% + 0,79 евро 0,5% + 0,79 евро 0,5% + 0,79 евро SOFORT 2,5% + 0,25 евро 1.9 % + 0.25 евро 1,9% + 0.25 евро SWIFT 2% + 20 евро 1% + 20 евро 1% + 20 евро Bitcoin 3% 2% 2%

Как вывести средства из Maxipay?

Самый очевидный способ вывести средства из кошелька — потратить их. Но пока это возможно только на нескольких ресурсах , так как проект еще молодой. Со временем их станет больше.

Поэтому пока наиболее подходящий вариант — вывести средства на банковскую карту Visa или Mastercard любого украинского или российского банка. Такой перевод займет не более 5 минут и обойдется в 3,9% от суммы транзакции без скрытых комиссий и затрат на конвертацию валюты.

Сама процедура вывода средств довольно проста — необходимо ввести номер карты украинского банка и ожидать зачисления средств. Кроме того, средства можно конвертировать в биткоин или переслать на свой счет в PayPal и Qiwi (только для стран, которые поддерживают данные электронные кошельки). Стоимость вывода средств указана в таблице.

Способ вывода средств Аккаунт не верифицирован Аккаунт верифицирован Мерчант/ Бизнес Paypal 3% 2% 2% SEPA 1% + 0,78 евро 0,5% + 0,78 евро 0,5% + 0,78 евро SWIFT 2% + 20 евро 1% + 20 евро 1% + 20 евро Visa/Mastercard Украина 3,9% min 1 евро 3,9% min 1 евро 3,9% min 1 евро Visa/Mastercard Россия 3,9% min 1,2 евро 3,9% min 1,2 евро 3,9% min 1,2 евро QIWI 4,9% min 1,2 евро 4,9% min 1,2 евро 4,9% min 1,2 евро

Поддержка клиентов осуществляется круглосуточно, задать интересующий вопрос можно на сайте сервиса.

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