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Клиентов monobank предупредили о мошенничестве

05.03.2018 11:42

Пользователей банка предупреждают о появлении поддельных сайтов

Мошенники пытаются украсть PIN-коды клиентов monobank

Олег Гороховский, один из инициаторов создания monobank, сегодня сообщил о появлении поддельных сайтов мобильного банка. На этих ресурсах сообщается, что разработчики первого в Украине банка в смартфоне, наконец, запустили веб-интерфейс продукта.

Чтобы пользоваться десктопной версией Монобанка, клиентам предлагают пройти регистрацию. Однако, как утверждает Олег Гороховский, это поддельные ресурсы, на которых мошенники собирают PIN-коды и SMS-пароли. Надеясь позже зайти в приложение жертвы со своего смартфона.

Мы не планируем делать версию для десктопов и любые подобные сообщения просто отправляйте в спам. Также мы нигде не просим вводить ПИН, а SMS-код клиент monobank вводит всего один раз, когда регистрируется в приложении.
Олег Гороховский
FinTech Band

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что аналог monobank выведут на европейский рынок. Запуск нового приложения состоится в Великобритании и будет подробно описан в видеоблогах Дмитрия Дубилета.

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Рубрики: MonobankБанкиБезопасностьНовостиУкраина
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