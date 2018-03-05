Клиентов monobank предупредили о мошенничестве

Пользователей банка предупреждают о появлении поддельных сайтов

Олег Гороховский, один из инициаторов создания monobank, сегодня сообщил о появлении поддельных сайтов мобильного банка. На этих ресурсах сообщается, что разработчики первого в Украине банка в смартфоне, наконец, запустили веб-интерфейс продукта.

Чтобы пользоваться десктопной версией Монобанка, клиентам предлагают пройти регистрацию. Однако, как утверждает Олег Гороховский, это поддельные ресурсы, на которых мошенники собирают PIN-коды и SMS-пароли. Надеясь позже зайти в приложение жертвы со своего смартфона.

Олег Гороховский

FinTech Band

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Ранее мы сообщали, что аналог monobank выведут на европейский рынок. Запуск нового приложения состоится в Великобритании и будет подробно описан в видеоблогах Дмитрия Дубилета.

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