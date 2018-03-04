Как создать мобильный банк в Европе — видеоблог Дмитрия Дубилета

Дмитрий Дубилет

FinTech Band

Публикуем видеоблог Дмитрия Дубилета о создании мобильного банка в Великобритании!

На этой неделе стало известно, что команда создателей первого в Украине мобильного банка monobank планирует запустить подобный проект в Великобритании. А сам процесс запуска будет сопровождаться «реалити-шоу». На своем Youtube-канале Дмитрий Дубилет, один из инициаторов запуска банка в смартфоне на европейском рынке, рассказывает о том, как идет работа над проектом.

Редакция PaySpace Magazine публикует первые два эпизода о новом проекте.

Итак, в первом видео команда рассказывает об идее проекта и том, что надо сделать для ее реализации — найти десятки подрядчиков, получить лицензию от FCA (на это у команды есть полгода) и поднять капитал. Подробнее — в видео.

Во втором эпизоде Дмитрий Дубилет раскрыл детали о том, каких специалистов планируют нанимать для создания мобильного банка в Британии. А также о своем путешествии в Лондон на встречу с этими кандидатами.

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