НБУ готовит банки к запуску новых монет – 1 и 2 грн

Украинские банки подготовят к запуску 1 и 2-гривневых монет

Нацбанк начинает готовить украинскую банковскую систему к вводу в оборот новых монет — 1 и 2 грн. За две недели до их запуска, 12 апреля, чиновники соберут совещание с финансистами, где будут обсуждаться ключевые нюансы монетной кампании. Об этом говорится в телеграмме НБУ №50-0007/18949, оказавшейся в распоряжении UBR.ua.

Если ничего не изменится, то новые монеты номиналом 1 и 2 грн появятся в кассах банков 27 апреля. Они призваны заменить аналогичные банкноты и удешевить для Нацбанка обслуживание денежного оборота: железные монеты намного долговечнее бумажных денег.

В 2019-2020 годах НБУ планирует ввести в оборот еще монеты 5 и 10 грн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Презентацию новых денег чиновники провели еще в середине марта. Тогда же они заявили об округлении цен в Украине и сворачивании выпуска банкнот мелких номиналов.

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По материалам ubr.ua