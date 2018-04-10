Мошенники создали поддельный сайт одного из крупных украинских банков

У Ощадбанка появился очередной мошеннический поддельный сайт

Ощадбанк предупредил клиентов об обнаружении очередного мошеннического сайта, который имитирует дизайн и контент официального сайта банка.

Представители госбанка обратили внимание на главное отличие, по которому сразу можно отличить официальный сайт Ощадбанка от мошеннического:

адрес официального сайта — https://www.oschadbank.ua

адрес мошеннического сайта — http://oschadnybank.com.ua

Кроме того, в сообщении Ощадбанка подчеркивается, что он не имеет никакого отношения к сайту http://oschadnybank.com.ua и размещенной на нем мошеннической копии онлайн-банкинга.

Ощадбанк



В банке также напомнили, что в целях безопасности и сохранности своих данных нужно пользоваться сайтами, адрес которых начинается с «https».

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Ранее сообщалось о том, что киберполиция обнаружила офис, где торговали базами данных украинцев. Сейчас правоохранители устанавливают пути доступа к базам данных различных организаций как частного, так и государственного сектора.

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