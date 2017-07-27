Вирус-вымогатель биткоинов добрался до пользователей ОС Linux

Чтобы избавиться от вируса Erebus, необходимо заплатить 5 биткоинов

Известно, что операционная система Linux считается самой устойчивой по отношению к вирусам. Однако кибермошенники решили добраться и до пользователей этой ОС. Erebus – это вирус-вымогатель, который атакует устройства на Linux и считается особо опасным для серверов предприятий.

Вирус Erebus может представлять массовую угрозу

Именно эта программа недавно заразила компьютеры хостера в Южной Корее NAYANA. Несмотря на все усилия компании, ей пришлось заплатить выкуп биткоинами на сумму около $1 млн, чтобы возобновить доступ к своим серверам.

Erebus способен обойти параметры настройки управления учетными записями пользователей ОС Linux, что делает ее уязвимой к потенциальным атакам.

Программа шифрует файлы, используя алгоритм шифрования RSA-2048, который практически невозможно взломать. Целых 432 типа файлов восприимчивы к атакам этого вируса-вымогателя.

Более того, сейчас Erebus еще более опасный, чем когда-либо. Он представляет угрозу для всех серверов Linux по всему миру.

На данный момент, чтобы избавиться от вируса, необходимо заплатить мошенникам 5 биткоинов, хотя еще две недели назад тариф был вдвое выше.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что банковские данные пользователей Mac под угрозой из-за нового вируса, который называется OSX/Dok и заражает устройство с помощью фишинговых сообщений электронной почты.

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По материалам themerkle.com