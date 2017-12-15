Владелец интернет-гиганта Overstock продаcт бизнес ради проекта на Blockchain

Проект, которым собирается заняться гендиректор Overstock, по его словам может изменить мир



Генеральный директор Overstock.com, Патрик Бирн, сообщил, что в течение следующих трех месяцев компания должна заключить сделку о продаже или реорганизации своего розничного бизнеса. После этого команда сосредоточится на развитии Blockchain.

Бирн отметил, что следующие пять лет будет сосредоточен над новым проектом, который впоследствии может изменить мир для пяти миллиардов человек.

Ожидается, что Бирн продаст свой онлайн-бизнес какому-то розничному ритейлеру.

Решение о продаже интернет-магазина принято на фоне роста стоимости акций Overstock. В ноябре акции подскочили на 30% после того, как аналитики спрогнозировали вероятную продажи одного из розничных подразделений магазина ради блокчейн-проекта. Ожидается, что это будет торговая платформа с собственной цифровой валютой. Средства на развитие инициативы планируют привлекать в том числе и через ICO.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Overstock одним из первых онлайн-ритейлеров начал принимать к оплате криптовалюту Bitcoin. А недавно стало известно, что площадка начинает поддерживать рассчеты в Bitcoin Cash.

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