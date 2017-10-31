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Государство на Blockchain: репортаж с Ukrainian Blockchain Day

31.10.2017 20:30

30 октября в Киеве прошла конференция Ukrainian Blockchain Day

Василий Горбаль, член совета НБУ, Джордж Гивишвили, директор по маркетингу компании Bitfury, Сергей Васильчук, CEO Attic Lab, Михаил Чобанян, основатель Kuna Bitcoin Agency, Сергей Бондаренко, Deloitte Ukraine Фото: psm7.com

На мероприятии собрались эксперты сферы криптотехнологий из разных стран, чтобы рассказать аудитории из 500+ посетителей о том, как развивается отрасль. Отдельного внимания заслуживает панельная дискуссия о Blockchain, бизнесе и государстве, на которой собрались эксперты частных компаний и представители регулирующих органов. Приводим самые важные мысли экспертов об использовании технологии в Украине.

Михаил Чобанян, основатель Kuna Bitcoin Agency

Эксперт отметил, что в Украине нет ведомства, которое не высказывало бы свою позицию по биткоин. Тем не менее, пока у этой криптовалюты нет определенного статуса в нашей стране — мы не можем открывать криптовалютные счета в банках, платить налоги.

Необходимо создать саморегулируемую организацию, куда войдут игроки отрасли и определят правила игры. Сейчас мы заняты именно этим. Среди интересных проектов применения блокчейн — национальные криптовалюты (криптогривна), сервисы по обмену криптовалют на традиционные деньги.

Василий Горбаль, член совета НБУ

Представитель Нацбанка согласен, что надо создавать площадки для дискуссий о криптотехнологиях, о логике и практике применения блокчейн в государственных институциях.

Джордж Гивишвили, директор по маркетингу компании Bitfury

Эксперт рассказал о двух успешных случаях применения технологии в Украине. Это Государственный земельный кадастр и Система аукционов на блокчейне.

Добавив, что надо понимать, какую проблему мы собираемся решить с помощью технологии Blockchain. Так, в случае с госаукционами решалась проблема недоверия. И это не единственная отрасль, подвластная государству, которая столкнулась с подобным. 50% населения мира не доверяют существующей власти.

Также у Bitfury есть готовая система голосования, которая уже прошла тестирование в Великобритании и может быть развернута в украинских реалиях в течение нескольких недель. В компании готовы предоставить любому населенному пункту решение по голосованию на блокчейн под ключ — вопрос только в политической воле.

Сейчас компания работает над технологией Blockchain совместно с Министерством сельского хозяйства и юстиции. Также обсуждается сотрудничество с Министерством инфраструктуры. Напомним, ранее Государственное агентство по вопросам электронного управления Украины и компания Bitfury — мировой лидер развития blockchain — подписали меморандум о сотрудничестве.

Сергей Васильчук, CEO Attic Lab

Как стимул развития технологии в Украине, Сергей назвал образование населения и лояльность в правовом плане. Например, если разрешить сделки ICO, в Украину потекут миллионы инвестиций.

Сергей Бондаренко, Deloitte Ukraine

Блокчейн не нуждается в контролирующих органах. А большинство ведомств построено именно на посредничестве.

Эксперт считает, что блокчейн станет использоваться чаще и эффективнее, когда мы перейдем на электронный документооборот.

В идеале — в работе государственного аппарата должно быть автоматизировано все. А само государство должно выполнять функцию стандартизации протоколов, в соответствии с которыми все происходит.

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Рубрики: BlockchainРепортажиСтатьи
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