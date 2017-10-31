Государство на Blockchain: репортаж с Ukrainian Blockchain Day

30 октября в Киеве прошла конференция Ukrainian Blockchain Day

На мероприятии собрались эксперты сферы криптотехнологий из разных стран, чтобы рассказать аудитории из 500+ посетителей о том, как развивается отрасль. Отдельного внимания заслуживает панельная дискуссия о Blockchain, бизнесе и государстве, на которой собрались эксперты частных компаний и представители регулирующих органов. Приводим самые важные мысли экспертов об использовании технологии в Украине.

Михаил Чобанян, основатель Kuna Bitcoin Agency

Эксперт отметил, что в Украине нет ведомства, которое не высказывало бы свою позицию по биткоин. Тем не менее, пока у этой криптовалюты нет определенного статуса в нашей стране — мы не можем открывать криптовалютные счета в банках, платить налоги.

Необходимо создать саморегулируемую организацию, куда войдут игроки отрасли и определят правила игры. Сейчас мы заняты именно этим. Среди интересных проектов применения блокчейн — национальные криптовалюты (криптогривна), сервисы по обмену криптовалют на традиционные деньги.

Василий Горбаль, член совета НБУ

Представитель Нацбанка согласен, что надо создавать площадки для дискуссий о криптотехнологиях, о логике и практике применения блокчейн в государственных институциях.

Джордж Гивишвили, директор по маркетингу компании Bitfury

Эксперт рассказал о двух успешных случаях применения технологии в Украине. Это Государственный земельный кадастр и Система аукционов на блокчейне.

Добавив, что надо понимать, какую проблему мы собираемся решить с помощью технологии Blockchain. Так, в случае с госаукционами решалась проблема недоверия. И это не единственная отрасль, подвластная государству, которая столкнулась с подобным. 50% населения мира не доверяют существующей власти.

Также у Bitfury есть готовая система голосования, которая уже прошла тестирование в Великобритании и может быть развернута в украинских реалиях в течение нескольких недель. В компании готовы предоставить любому населенному пункту решение по голосованию на блокчейн под ключ — вопрос только в политической воле.

Сейчас компания работает над технологией Blockchain совместно с Министерством сельского хозяйства и юстиции. Также обсуждается сотрудничество с Министерством инфраструктуры. Напомним, ранее Государственное агентство по вопросам электронного управления Украины и компания Bitfury — мировой лидер развития blockchain — подписали меморандум о сотрудничестве.

Сергей Васильчук, CEO Attic Lab

Как стимул развития технологии в Украине, Сергей назвал образование населения и лояльность в правовом плане. Например, если разрешить сделки ICO, в Украину потекут миллионы инвестиций.

Сергей Бондаренко, Deloitte Ukraine

Блокчейн не нуждается в контролирующих органах. А большинство ведомств построено именно на посредничестве.

Эксперт считает, что блокчейн станет использоваться чаще и эффективнее, когда мы перейдем на электронный документооборот.

В идеале — в работе государственного аппарата должно быть автоматизировано все. А само государство должно выполнять функцию стандартизации протоколов, в соответствии с которыми все происходит.

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