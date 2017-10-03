Государственный земельный кадастр перешел на технологию Blockchain

Государственный земельный кадастр — не первый проект в Украине, который перевели на технологию блокчейн

Министерство аграрной политики, Государственное агентство электронного управления и Transparency International Украины представили совместный проект — обновленный Государственный земельный кадастр на базе технологии Blockchain.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики.

По словам Мартынюка, Blockchain обеспечивает прозрачность любых транзакций за счет того, что база с такой технологией защищена от подмены и утечки данных, что обеспечит прозрачность земельных отношений.

Государственный земельный кадастр — не первый проект в Украине, который перевели на технологию блокчейн. В прошлом месяце технология была внедрена в систему электронных торгов арестованного имущества и с ее использованием был проведен аукцион.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что создан первый в мире смартфон на блокчейне для транзакций с криптовалютами. Помимо функций, которые будут интересны биткоин-энтузиастам, смартфон оснащен 256ГБ встроенной памяти, камерой на 16МП и рядом инструментов безопасности.

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