Во Львове разоблачили крупное производство поддельных долларов

На полиграфкомбинате осуществляли высококачественную печать банкнот номиналом в 100 и 50 долларов в промышленных масштабах

Группу фальшивомонетчиков, изготавливающих и сбывающих фальшивые доллары, сотрудники СБУ задержали в Тернопольской области. Для печати поддельных банкнот злоумышленники пользовались оборудованием полиграфкомбината во Львове.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Оперативники задержали двух организаторов группировки прямо при изготовлении очередной партии фальшивок. В квартирах и офисах подозреваемых провели 15 обысков, в результате которых были изъяты поддельные банкноты и материалы для их изготовления: клише, прозрачные пленки с изображениями банкнот, специально подготовленные листы бумаги с нанесенной разметкой контуров купюр, компьютерная техника. На оборудование полиграфкомбината наложен арест.

Высококачественные подделки содержали защитные элементы, которые отображались даже под ультрафиолетовым светом.

По предварительным оценкам, удалось предотвратить попадание в оборот поддельных банкнот на сумму 6 млн долларов.

По факту изготовления и сбыта фальшивой валюты в особо крупных размерах открыто уголовное производство.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что фальшивые доллары наводнили Киев. При этом подделки зачастую настолько качественны, что даже опытные люди не всегда могут их различить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как распознать фальшивые доллары (инфографика)

По материалам liga.net