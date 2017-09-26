Впервые в мире: в Украине продали недвижимость по смарт-контракту

Вскоре процесс продажи недвижимости во всем мире будет автоматизирован смарт-контрактами
В Украине впервые в мире проведена электронная трансатлантическая сделка по договору мены недвижимости с использованием смарт-контракта на блокчейне Etherеum. Об этом сообщил советник главы Агентства электронного управления Украины Константин Ярмоленко на своей странице в Facebook.
По его словам, квартиру в Киеве приобрел американский покупатель через децентрализованный маркетплейс недвижимости Propy (США), при этом продавец жилья территориально находился в Нью-Йорке. Оплата сделки проводилась в Etherеum.
Агентство продолжит сотрудничество с компанией Propy и уже в ближайшем будущем представит общественности дальнейшие амбициозные проекты в Украине.
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Geplaatst door Konstantin Yarmolenko op maandag 25 september 2017
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
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По материалам forklog.com