Впервые в мире: в Украине продали недвижимость по смарт-контракту

Вскоре процесс продажи недвижимости во всем мире будет автоматизирован смарт-контрактами

В Украине впервые в мире проведена электронная трансатлантическая сделка по договору мены недвижимости с использованием смарт-контракта на блокчейне Etherеum. Об этом сообщил советник главы Агентства электронного управления Украины Константин Ярмоленко на своей странице в Facebook.

По его словам, квартиру в Киеве приобрел американский покупатель через децентрализованный маркетплейс недвижимости Propy (США), при этом продавец жилья территориально находился в Нью-Йорке. Оплата сделки проводилась в Etherеum.

Агентство продолжит сотрудничество с компанией Propy и уже в ближайшем будущем представит общественности дальнейшие амбициозные проекты в Украине.

Super News! Real Estate on Blockchain!На наших глазах творится история! Первая в мире электронная трансатлантическая с… Geplaatst door Konstantin Yarmolenko op maandag 25 september 2017

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам forklog.com